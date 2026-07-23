Spotorno, turista salvato dopo arresto cardiaco in spiaggia: “Fondamentali i presidi di sicurezza balneare”

Oggi a Spotorno, un uomo ha avuto un arresto cardiaco presso uno stabilimento balneare. Il pronto intervento dei bagnini con l’ausilio del defibrillatore, ha consentito con una manovra di circa 20 minuti di salvargli la vita.

“Questo episodio riaccende due temi importanti – riportano i consiglieri comunali Massimo Spiga e Stefano Remiddi -. La presenza dei presidi salvavita, che i concessionari balneari, lo scorso anno hanno acquistato donandoli alla collettività e la necessità del presidio in spiaggia libera. Defibrillatori per i quali da un anno si attende da parte della pubblica amministrazione l’affissione dei cartelli che sono stati consegnati durante la cerimonia ai Bagni Cerruti”.

“Se fosse accaduto in un tratto di arenile senza la presenza di bagnino e senza il defibrillatore con molta probabilità oggi si sarebbe scritta una storia diversa. Le spiagge libere devono avere gli stessi standard di sicurezza di quelle private, soprattutto se sono di ampie dimensioni.

“Una spiaggia libera piu contenuta e adiacente a quelle private, come proposto nelle osservazioni al PUD, che saranno discusse nel Consiglio comunale del 27 luglio, alle ore 17.30, presso la Sala Palace, puo essere maggiormente sorvegliata in tutto i sensi, a tutela maggiore di chi preferisce quel tipo di arenile”.

“Oggi per le spiagge libere vige solo un cartello: spiaggia non presidiata, con tutto ciò che ne comporta in termini di sicurezza balneare” concludono i due consiglieri.