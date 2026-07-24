Spotorno in lutto per la scomparsa di Piero Peluffo: addio allo storico geometra del Comune

Spotorno. Lutto a Spotorno, che piange la scomparsa di Piero Peluffo, venuto a mancare all’età di 64 anni.

Assunto nel 1991, con la qualifica di operaio presso il Comune spotornese, Peluffo ha successivamente conseguito il diploma di geometra, prestando servizio con dedizione presso l’ufficio tecnico dell’ente per oltre 30 anni.

La sua figura era profondamente legata alla vita amministrativa e cittadina del paese, dove era molto conosciuto e stimato da tutti.

A ricordarlo con commozione sono proprio i colleghi di lavoro, che gli volevano bene ed erano a lui fortemente legati, descrivendolo come “una persona che ci ha lasciati improvvisamente creando un vuoto difficile da colmare”.

A dare il triste annuncio della scomparsa sono stati i fratelli Caterina, Emanuele, Lorenza e Marino, il cognato Saverio, i nipoti e i cugini.

Il rosario sarà recitato domenica 26 luglio, alle 18, presso l’obitorio del cimitero di Spotorno. I funerali saranno celebrati lunedì 27 luglio, alle 10, nella Chiesa Parrocchiale di Spotorno.