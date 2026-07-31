Spotorno, i carabinieri arrestano un 60enne per spaccio: in casa aveva 1,5 kg di hashish

Spotorno. Prosegue l’attività di controllo del territorio effettuata dai reparti del comando provinciale dei carabinieri di Savona per la prevenzione e la repressione degli illeciti in genere, concordati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della locale Prefettura.

In questo contesto, i carabinieri della stazione di Spotorno hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di sessant’anni, residente in provincia di Savona, contestandogli il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto in arco notturno finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i militari di Spotorno hanno sorpreso l’indagato, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, a bordo della sua bicicletta elettrica, sottoponendolo a perquisizione personale e, dopo aver rinvenuto in quella circostanza alcuni grammi di cocaina, hanno esteso le operazioni di controllo all’abitazione, avvalendosi anche dell’ausilio del personale della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Savona.

Sono stati così individuati e posti sotto sequestro ulteriori 1,5 kg di hashish, suddiviso in panetti, oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino elettronico.

Visto il quadro probatorio acclarato, i carabinieri hanno provveduto all’arresto in flagranza dell’uomo, con la contestazione di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Al termine dell’udienza direttissima svolta in mattinata presso il Tribunale di Savona, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.