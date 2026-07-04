Spotorno celebra la Bandiera Blu 2026: martedì 7 luglio appuntamento con la tradizione Festa

Spotorno. Il Comune di Spotorno “invita cittadini, ospiti e associazioni a partecipare alla Festa della Bandiera Blu 2026, l’appuntamento istituzionale dedicato alla celebrazione del prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, i servizi offerti e l’impegno nella tutela dell’ambiente”.

L’iniziativa si svolgerà martedì 7 luglio alle ore 21.30, in piazza della Vittoria e rappresenta uno degli adempimenti previsti dal programma Bandiera Blu, volto a promuovere la sensibilizzazione ambientale e a condividere con la comunità i valori che hanno consentito a Spotorno di confermarsi, anche nel 2026, tra le eccellenze del turismo sostenibile italiano.

La serata è organizzata dall’A.S.D. Olimpia Sub, storica realtà del territorio da sempre impegnata nella valorizzazione del mare e dell’ambiente marino.

Momento centrale dell’incontro sarà la proiezione di un filmato dedicato ai fondali marini di Spotorno, accompagnato dal commento di Andrea Pagliarani: un viaggio alla scoperta della straordinaria biodiversità custodita sotto la superficie del nostro mare e dell’importanza della sua tutela.

Interverranno le Autorità locali, i partner del programma Bandiera Blu, le Associazioni cittadine e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, a testimonianza del grande lavoro di squadra che ogni anno rende possibile il mantenimento di questo importante riconoscimento.

“La Bandiera Blu non rappresenta soltanto un simbolo di qualità delle acque di balneazione, ma è il risultato di un impegno costante che coinvolge amministrazione comunale, operatori turistici, associazioni, scuole, cittadini e tutti coloro che, con il proprio contributo quotidiano, promuovono una gestione responsabile e sostenibile del territorio”.

L’amministrazione comunale “invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata, occasione per condividere un traguardo che appartiene all’intera comunità e per rinnovare l’impegno collettivo nella tutela del patrimonio ambientale che rende Spotorno una delle mete più apprezzate della Riviera ligure. L’ingresso alla Festa è libero e gratuito”.