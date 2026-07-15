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Spotorno, cade con la bici su Lungomare Marconi: ciclista trasferito in codice rosso all’ospedale

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e gli operatori del 118 di Savona

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Spotorno.  E’ stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure il ciclista di 67 anni che, questo pomeriggio, è stato vittima di un incidente su Lungomare Marconi.

Secondo quanto riferito, il ciclista è caduto a terra per evitare lo scontro con un’altra bici che sopraggiungeva. Nella caduta, il manubrio ha colpito l’uomo al torace, causandogli gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e gli operatori del 118 di Savona.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il personale sanitario ha disposto il trasferimento del ferito presso il nosocomio pietrese.

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