Spiagge Spotorno, Ripamonti (Lega): “Protesta balneari simbolo del fallimento di un metodo che ha messo in difficoltà un’intera comunità”

Spotorno. “La scelta dell’Associazione Bagni Marini di Spotorno di non partecipare alla cerimonia di consegna della Bandiera Blu rappresenta un gesto forte, che dovrebbe indurre l’amministrazione comunale a una seria riflessione. Quando i principali operatori economici di una località rinunciano a prendere parte a uno dei momenti più significativi per la promozione turistica del territorio, significa che il livello di disagio ha ormai superato il limite.” Lo dichiara l’assessore regionale Paolo Ripamonti, esponente della Lega Salvini Premier.

“Da mesi assistiamo a un susseguirsi di polemiche che hanno accompagnato la gestione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, delle concessioni balneari e delle procedure adottate dal Comune di Spotorno. Al di là delle rispettive posizioni giuridiche, resta un dato politico evidente: un’intera categoria economica si sente ignorata, penalizzata e priva di un reale confronto con l’amministrazione comunale”.

“Le contestazioni avanzate dai balneari sulla tempistica del PUD, sulle modalità con cui è stato gestito il confronto con gli operatori e sulla scelta di indire gare temporanee della durata di pochi mesi, dopo aver imposto la liberazione delle aree demaniali ai concessionari che non hanno aderito alla cosiddetta concessione ‘supplettiva’ – soluzione adottata dal solo Comune di Spotorno – descrivono una situazione che avrebbe meritato ben altro approccio. Le istituzioni hanno il dovere di applicare le norme, ma anche quello di accompagnare i cambiamenti con equilibrio, buon senso e ascolto”.

“Il settore balneare costituisce la principale economia di Spotorno. Attorno agli stabilimenti ruotano decine di attività commerciali, pubblici esercizi, fornitori, lavoratori stagionali e famiglie. Decisioni che producono effetti così rilevanti non possono prescindere da un confronto serio con chi ogni giorno contribuisce allo sviluppo turistico del territorio”.

“Desidero inoltre esprimere il mio sincero apprezzamento nei confronti del capogruppo di minoranza Massimo Spiga, che in questi mesi ha dimostrato serietà, competenza e grande senso di responsabilità. Pur disponendo esclusivamente degli strumenti propri di un consigliere comunale di opposizione, ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per cercare di attenuare le conseguenze di decisioni che rischiano di danneggiare l’economia locale e l’immagine stessa di Spotorno. Sempre presente, sempre preparato, sempre concentrato sui problemi concreti della città”.

“La scelta della Lega di affidare il commissariamento della sezione cittadina al sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, va proprio nella direzione di rafforzare il lavoro sul territorio e offrire un punto di riferimento autorevole. Canepa ha dimostrato concretamente come sia possibile affrontare il delicato tema delle concessioni demaniali con equilibrio, predisponendo, primo in provincia di Savona, bandi che hanno saputo coniugare libera concorrenza, certezza amministrativa e valorizzazione delle storiche imprese familiari, patrimonio del turismo ligure”.

“Mi auguro che anche a Spotorno si possa finalmente abbandonare la stagione dello scontro permanente per tornare a un dialogo costruttivo con gli operatori economici. Le istituzioni devono essere alleate di chi investe, lavora e crea occupazione, non interlocutori percepiti come distanti o contrapposti. È nell’interesse dell’intera comunità spotornese”.