Spiagge, a Finale boom di offerte per i Bagni Nautico: ben 8 in corsa. I Boncardo nel mirino dell’Essaouira

Finale Ligure. Poco più di 50 metri di fronte mare (51,90 per la precisione), quasi 3.000 metri quadrati di superficie totale, ben 124 cabine e un chiosco bar direttamente affacciato sul Lungomare Migliorini: sono i numeri dei Bagni Nautico, lo stabilimento balneare più ambito del finalese e, al momento, dell‘intera provincia di Savona.

A certificarlo sono i numeri dell’asta pubblica indetta dal Comune di Finale Ligure, che per il lotto numero 12 ha visto recapitare in municipio ben 8 offerte concorrenti.

Il dato è emerso questa mattina nella Sala Gallesio durante la prima seduta pubblica della commissione giudicatrice, chiamata a verificare i requisiti amministrativi delle 57 proposte totali pervenute per le 39 concessioni turistico-ricreative messe a bando. Il quadro emerso è a due velocità: mentre per 32 concessioni è stata presentata una sola domanda, su alcuni storici si è scatenata una vera e propria gara tra diversi contendenti.

Ma se i Bagni Nautico la fanno da padrone tra le concessioni richieste, la competizione resta caldissima anche per i Bagni Italia (55,96 metri di fronte mare e 3.357,10 mq totali) e gli Est Finale (100,10 metri di fronte mare e 4.424,00 mq totali), con 4 pretendenti a testa; per i Boncardo (132 metri), che contano 3 offerte; mentre per gli Ondina (152,05 metri), Nettuno e Vittorio Veneto (65 metri) due.

I contendenti: ecco i nomi

Ma chi si gioca il futuro dei bagni finalesi? Per l’ambitissimo lotto 12 dei Bagni Nautico, gli otto contendenti vedono schierati i Bagni Nautico di Pagella Federica J., la 2P Group Pamparino & Petriglieri (con la Bagni Carla Factory di Ferrua Matteo tra le mandanti), la Lido di Cernobbio S.r.l., la Luma S.r.l., Marco Zanandrea e A Spiaggia S.r.l. Società Benefit, affiancati da due articolate cordate: il Consorzio Lido S.c.a.r.l. (che vede come mandanti B&A Consulting, I.F.M. Italiana Facility Management, Spiaggia Lungomare delle Nazioni, Cooperativa Sociale Alteya ETS, Blue Lion Food, Studio Artea, HSG e Unihotel) e la Giumat S.a.s. di Pennucci Elvira & C. (insieme alle mandanti ASD Master Club Beach e Albi S.r.l.).

Sui Bagni Italia (lotto 9) la sfida a quattro è tra lo Stabilimento Balneare Arcobaleno, Murena S.a.s. di Manzo Roberto, i Bagni Italia dei Fratelli Genta & C. e la Olimpia S.r.l., sostenuta dalle mandanti Abbate Luca S.r.l. e I.G. Ingegneria Geotecnica S.r.l. Corsa a quattro anche per gli Est Finale (lotto 24), dove si affrontano la Marevia S.r.l., la Marine Village S.r.l., la Riviera Experience S.r.l. e la società Est Finale di Fenocchio Giorgia e C.

Per quanto riguarda i Bagni Boncardo (lotto 21), le tre offerte portano le firme della Boncardo di Attolini e C. S.n.c., della Poseidon S.p.A. e della Lido Blu Società Benefit a Responsabilità Limitata (con ASD Riviera ed Essaouira S.r.l. quali mandanti). Infine, la contesa a due sui Bagni Ondina (lotto 31) vedrà confrontarsi Ondina Blu S.r.l. e la Nuova Lido Società Benefit S.a.s. (con le mandanti Location Wow S.r.l. e GS Amici Sport), mentre sui Bagni Nettuno (lotto 13) la sfida è tra Bagni Nettuno di Arnaldi Patrizia & C. e Beta S.r.l.s. (affiancata dalle mandanti Oasi Beach di Russo Pietro & C. e Sciremundi S.r.l.), e sui Bagni Vittorio Veneto (lotto 20) tra i Bagni Vittorio Veneto di Bonaventura e Bagni Oneglio S.r.l. insieme alla mandante Deca Service S.r.l.

Il paradosso delle dimensioni: sulle spiagge “giganti” nessuna ressa di contendenti

Rapportando poi il numero di offerte all’effettiva dimensione delle spiagge (espressa in metri di fronte mare), emerge un dato interessante.

La “corsa ai lotti” non è stata guidata dalla metratura. Lo stabilimento in assoluto più grande del litorale finalese, i Bagni Ondina (con i suoi ben 152,05 metri di fronte mare), ha incassato soltanto 2 offerte, esattamente come la contesa per i Boncardo (132 metri) si è fermata a 3 candidati. Ancora più emblematico il caso dei San Donato Beach (102 metri), finiti nell’elenco delle spiagge con una sola offerta.

Ora, superato il primo scoglio burocratico della documentazione, la procedura entra ora nella sua fase più importante: la valutazione dei progetti tecnico-economici. La commissione assegnerà fino a 100 punti premiando non solo la sostenibilità finanziaria, ma soprattutto l’impatto qualitativo sul territorio. Sotto la lente finiranno gli investimenti per la sostenibilità ambientale, la destagionalizzazione dei servizi, l’accessibilità e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

In palio ci sono gestioni a lungo termine – con durate variabili dai 5 ai 20 anni in base ai piani di investimento presentati – con il vincolo inderogabile fissato dall’amministrazione di concedere un solo lotto per ciascun operatore.

“L’amministrazione ringrazia gli uffici competenti per il lavoro fin qui svolto e per l’impegno profuso nel condurre questa delicata procedura”, hanno dichiarato il sindaco sindaco Angelo Berlangieri e l’assessore al Demanio Umberto Luzi.