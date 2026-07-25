Spettacoli pirotecnici, Osa e Pai lanciano l’appello ai Comuni: “Valutare modelli di intrattenimento più moderni, sicuri e sostenibili”

Andora. “La buona notizia è che la bambina colpita da un fuoco artificiale ad Andora, insieme alla madre, sta meglio. A lei e alla sua famiglia va l’augurio di una pronta e completa guarigione. Resta però una domanda che non può essere elusa: era davvero necessario correre un rischio simile per organizzare uno spettacolo che, da anni, viene contestato per le sue conseguenze sulla sicurezza, sull’ambiente e sul benessere animale?”. Così il Partito Animalista Italiano (Pai) e l’Osservatorio Savonese Animalista (Osa) commentando il miglioramento delle condizioni della bambina che, qualche giorno fa, è rimasta ferita in occasione dello spettacolo pirotecnico tenutosi ad andora.

Secondo Pai e Osa “l’episodio dimostra quanto sia urgente aprire una riflessione seria sulle manifestazioni pirotecniche tradizionali. Lo spavento vissuto dalla bambina e le ustioni riportate rappresentano un fatto che dovrebbe indurre amministratori e organizzatori a valutare con maggiore attenzione il rapporto tra benefici e potenziali conseguenze di questi eventi”.

Le due associazioni erano intervenute pubblicamente poche ore prima della manifestazione, ribadendo “preoccupazioni espresse da tempo e troppo spesso ignorate nel dibattito pubblico. I fuochi artificiali con utilizzo di materiale esplodente comportano infatti criticità note e documentate: per gli anziani, le persone fragili e chi convive con patologie o particolari condizioni di vulnerabilità; per chi li fabbrica; per gli animali marini, compresi i numerosi cetacei presenti nel cosiddetto ‘Santuario dei Cetacei’, un’area che dovrebbe essere prioritariamente orientata alla tutela delle specie più sensibili all’inquinamento acustico; per la fauna selvatica che vive nei boschi e nelle aree urbane, soprattutto nel periodo riproduttivo, quando molti animali sono impegnati nella cura dei piccoli; per gli animali domestici, che ogni anno manifestano paura, stress, fughe e smarrimenti a causa delle esplosioni; e, come purtroppo dimostrano le cronache, anche per gli stessi spettatori”.

Per queste ragioni OSA e PAI chiedono al sindaco di Andora e agli altri amministratori del territorio di “riconsiderare il sostegno istituzionale a iniziative basate sull’impiego di esplosivi e di avviare un percorso concreto verso modelli di intrattenimento più moderni, sicuri e sostenibili. Le alternative esistono già: spettacoli con droni luminosi, giochi di luce, videomapping e altre tecnologie innovative sono in grado di offrire emozione, bellezza e partecipazione senza produrre il medesimo impatto su persone, animali e ambiente”.

“Quando si verifica un incidente, il primo pensiero deve andare a chi ne ha subito le conseguenze. Il secondo, però, dovrebbe essere rivolto alla prevenzione. Continuare a ignorare criticità segnalate da anni significa rinviare un confronto che prima o poi dovrà essere affrontato. La vera modernità non consiste nel ripetere tradizioni che generano rischi e disagi evitabili, ma nell’avere il coraggio di adottare soluzioni più sicure, rispettose e compatibili con le esigenze della collettività, degli animali e dell’ambiente”.