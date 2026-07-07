Specialisti dalla Polonia scelgono il Mios di Albenga per un percorso di alta formazione

Albenga. Una delegazione di medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia provenienti dalla Polonia ha scelto il Mios (Malattie Infettive e Ortopedia Settica) dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, afferente ad ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2, per partecipare, nelle giornate dell’1 e 2 luglio 2026, a un percorso di alta formazione dedicato alla Fissazione Esterna Circolare.

La scelta del Mios non è casuale. Da diciotto anni il centro rappresenta il riferimento regionale ligure per il trattamento delle complicanze settiche osteoarticolari ed è riconosciuto come uno dei principali riferimenti italiani per la gestione di queste patologie. Negli anni ha accolto specializzandi e specialisti provenienti da numerosi centri italiani e dall’estero, confermandosi anche un punto di riferimento per la formazione professionale nel campo della chirurgia ortopedica settica.

Il Mios rappresenta una realtà peculiare nel panorama sanitario, nella quale la Chirurgia Ortopedica Settica, le Malattie Infettive, la Chirurgia Protesica e la Microbiologia operano in maniera integrata all’interno di un’unica area funzionale. Il paziente viene seguito lungo l’intero percorso di cura, dalla diagnosi ambulatoriale al trattamento chirurgico, fino al ricovero e al successivo follow-up, grazie al lavoro di un’équipe multidisciplinare.

L’attività dedicata alla Fissazione Esterna è coordinata dal dottor Salomone, direttore della SSD di Chirurgia Ortopedica Settica, che guida lo sviluppo e l’applicazione di questa metodica. La dott.ssa Carrega, responsabile della SC Malattie Infettive, insieme al proprio team di infettivologi, cura l’aggiornamento e la standardizzazione dei protocolli terapeutici dedicati ai pazienti affetti da osteomielite. La dott.ssa Martina Zerboni, coordinatrice infermieristica del Mios, garantisce l’organizzazione dei percorsi assistenziali e il coordinamento delle attività che contribuiscono alla presa in carico complessiva del paziente.

Nel corso delle due giornate di formazione, i professionisti polacchi hanno avuto modo di approfondire non solo la metodica della Fissazione Esterna Circolare, ma anche il modello organizzativo multidisciplinare sviluppato ad Albenga. Il percorso è stato finalizzato a trasferire ai partecipanti le competenze teoriche e pratiche necessarie per l’impiego della metodica nel trattamento delle patologie osteoarticolari, attraverso un approccio che integra formazione, attività clinica e pratica chirurgica.

Il corso ha alternato momenti teorici e attività pratiche. I partecipanti hanno approfondito le indicazioni cliniche, le tecniche chirurgiche e i protocolli di gestione, hanno preso parte a esercitazioni pratiche su modelli anatomici, hanno visitato il reparto e l’ambulatorio dedicati e hanno assistito agli interventi chirurgici programmati. Oltre agli aspetti clinici e chirurgici, il percorso ha approfondito anche l’organizzazione della sala operatoria, del reparto e dell’ambulatorio dedicato alla Fissazione Esterna, elementi che rappresentano uno dei punti di forza del modello sviluppato ad Albenga.

Il corso si è concluso con una sessione di confronto tra i professionisti italiani e quelli polacchi, dedicata alla discussione di casi clinici, criticità operative ed esperienze maturate nei rispettivi contesti sanitari, favorendo uno scambio reciproco di competenze e buone pratiche da trasferire nella pratica clinica quotidiana.

“Accogliere colleghi provenienti dall’estero rappresenta per noi motivo di soddisfazione e conferma il valore del modello multidisciplinare che negli anni abbiamo costruito ad Albenga – dichiara il dottor Salomone – La formazione è parte integrante della nostra attività: condividere competenze, esperienze e modelli organizzativi significa contribuire alla diffusione delle buone pratiche e favorire un continuo miglioramento della qualità delle cure offerte ai pazienti”.