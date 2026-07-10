Spain Trophy 2026, due eccellenti finali per la Cantera Torre de Leon

Savona. Ancora una volta il sodalizio biancorosso affiliato alla Libertas e patrocinato dal Comune di Savona dimostrando tempra, talento e senso di appartenenza, come nel 2025, ha conquistato il primato a livello di Club partecipanti accedendo alle finali di categoria (U17 e U15) dello Spain Trophy 2026 (Spagna) svoltesi nella magnifica cornice del Comunal de Malgrat.

Travagliato, sofferto e fortissimamente combattuto, il percorso della leva 2011, che dopo aver eliminato ai rigori nei quarti l’Academy professionistica egiziana Alexandria Sporting Club, si sono ripetuti ai penalties con i favoritissimi dell’Inter Promesas, per incrociare poi, avendo speso energie fisiche e mentali, i temibili CF Gandia (imbattuti) e cedendo per un solo gol. Sempre nell’U15 hanno rasentato l’impresa i 2012 che sempre ai rigori hanno perso la terza piazza.

Altra storia nell’U17 dove i 2010 hanno conquistato un buon quinto posto (su 12), mentre i 2009 (un gruppo collaudato e rodato giunto alla terza finale consecutiva con alla guida capitan Gaiezza) sono stato protagonisti di un match al cardiopalma meritando un primo ad ex aequo.

Felice, soddisfatto e orgoglioso dei risultati ottenuti il CT dott. Felicino Vaniglia responsabile tecnico ed organizzativo: “Si è trattato di una spedizione ‘epica’. Gestire quattro squadre in contemporanea dimostra aver raggiunto una esperienza ed una competenza manageriale di assoluto livello. Abbiamo dato fiducia ad uno staff giovane che si è dimostrato professionale e competitivo. Non stupisce il continuo, incessante e per certi versi clamoroso, successo del nostro ormai leggendario brand. Personalmente dopo il titolo regionale Libertas, il tricolore nazionale con l’UNVS, questa affermazione internazionale mi da’ la spinta per proseguire in una attività (tornei internazionali giovanili di calcio) iniziata quarant’anni fa nel 1986 e che in piena epopea next generation 3.0 piace ancor più perchè sa’ soddisfare le sempre più variegate esigenze. Divenire dei veri ‘canteriani’ è un’idea che attrae, attira, coinvolge. Siamo una meravigliosa famiglia, una favola che si ripete, un’avventura del cuore che ti segna per sempre. Ringrazio quanti ci hanno aiutato e sostenuto, siamo sicuri che non deluderemo mai le loro riposte aspettative. Ora al lavoro per pianificare l’estate 2027. Un arrivederci ai strepitosi boys che ci hanno premiato con consenso, presenza attiva e tanta condivisione di emozioni che rimarranno nella pagina di storia che hanno scritto. Alla battaglia!”.