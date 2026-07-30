SP 490 “del Colle del Melogno”, il consiglio provinciale dice sì: parte il progetto per la nuova variante

Savona. Il Consiglio provinciale di Savona ha approvato all’unanimità, nella seduta odierna, lo schema di protocollo d’intesa finalizzato allo sviluppo di una soluzione progettuale per il potenziamento della SP 490 “del Colle del Melogno”, nel tratto di collegamento tra i Comuni di Bagnasco e Massimino, strategico per l’accessibilità dell’Alta Valbormida e per i collegamenti tra Liguria e Piemonte.

L’accordo coinvolgerà Provincia di Savona, Provincia di Cuneo, Regione Liguria, Regione Piemonte e i Comuni di Bagnasco e Massimino, con l’obiettivo di individuare e sviluppare il progetto più

funzionale per rispondere alle esigenze viabilistiche attuali e future di un territorio attraversato da importanti flussi commerciali, pendolari e turistici. L’intervento riguarda l’adeguamento dell’unico collegamento attualmente disponibile tra la Val Tanaro e la Valbormida, direttrice fondamentale per gli spostamenti verso il Savonese e la Liguria e viceversa.

La soluzione prevede, in particolare, la realizzazione di un nuovo tratto stradale di collegamento tra la SS 28, a valle dell’abitato di Bagnasco, e la SP 490, oltre l’attuale ponte San Sebastiano, ed un nuovo ponte sul fiume Tanaro, dotato di caratteristiche geometriche e funzionali tali da garantire il transito in sicurezza dei diversi mezzi e una maggiore resilienza anche in caso di nuovi eventi alluvionali. Il Protocollo d’intesa rappresenta un primo passo per avviare un percorso condiviso tra gli enti coinvolgibili, finalizzato alla definizione delle successive fasi progettuali e alla ricerca delle necessarie risorse per la realizzazione della variante, con l’obiettivo di migliorare tangibilmente i livelli di sicurezza dei trasporti e della mobilità, nonché di servizio fra i due centri abitati, sostenere le attività economiche locali e implementare il collegamento tra le aree interne di Piemonte e Liguria fino alla costa finalese.