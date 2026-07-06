Sp 29, rubate le batterie del semaforo in direzione Savona: evitato un frontale tra i mezzi in transito

Savona. Semaforo spento in direzione Savona sulla Sp 29 del Colle di Cadibona, nella mattinata di ieri, domenica 5 luglio, alcuni automobilisti hanno rischiato un frontale con un paio di moto in transito verso la Valbormida, passate regolarmente con il “verde”.

A causa di un episodio vandalico sono state trafugate le batterie del dispositivo, che erano già state messe in sicurezza con lucchetti e catena al fine di impedirne la sottrazione.

Non è la prima volta che l’impianto semaforico agli estremi del cantiere di Montemoro dia problemi, e nelle scorse ore è nuovamente accaduto. Ad accorgersi dell’anomalia, dopo lo spavento per aver scongiurato un incidente, una coppia valbormidese che opera nella Protezione civile, e, pertanto, abituata ad intervenire nelle emergenze. I due coniugi hanno così segnalato il guasto e, dopo aver indossato la pettorina ad alta visibilità, hanno atteso che giungesse la pattuglia dei Carabinieri regolando la viabilità e facendo in modo che nessuno “si facesse male”.

La situazione è stata successivamente ripristinata dai tecnici della Provincia di Savona e al momento è garantita la piena funzionalità del sistema per la gestione in sicurezza del transito veicolare.