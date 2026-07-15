Soundreef o SIAE: 5 falsi miti da sfatare nel 2026

Chi cerca “Soundreef o SIAE” oggi non vuole soltanto sapere quale collecting scegliere. Vuole capire se le convinzioni che hanno accompagnato per anni il dibattito sul diritto d’autore siano ancora attuali. E guardando ai dati del 2026, molte delle critiche storicamente rivolte a SIAE appaiono ormai superate. Deposito delle opere via app, royalties liquidate ogni 90 giorni, strumenti avanzati di monitoraggio, blockchain, borderò digitale e una rete internazionale che copre 199 Paesi e territori raccontano una realtà diversa rispetto a quella spesso descritta online.

Soundreef o SIAE: cosa è cambiato (da molti anni)

Per molto tempo il confronto tra Soundreef o SIAE è stato raccontato attraverso schemi piuttosto semplici. Da una parte la collecting tradizionale, associata a procedure complesse e tempi lunghi. Dall’altra una realtà percepita come più agile e digitale.

Negli ultimi anni, però, il settore è cambiato profondamente. Per questo motivo, chi oggi vuole valutare davvero le differenze tra Soundreef e SIAE dovrebbe partire dai numeri e non dalle percezioni.

Digitalizzazione, frequenza dei pagamenti, strumenti di monitoraggio, copertura internazionale e trasparenza sono oggi gli elementi che permettono di comprendere come si sia evoluto il sistema.

E proprio analizzando questi aspetti emergono alcuni falsi miti che meritano di essere approfonditi.

Falso mito n.1: SIAE è ancora burocratica e lenta

È probabilmente il luogo comune più diffuso.

Per molti anni SIAE è stata associata a moduli cartacei, procedure lunghe e passaggi amministrativi complessi. Un’immagine che si è consolidata nel tempo e che ancora oggi continua a influenzare il dibattito.

Nel 2026, tuttavia, questa rappresentazione non descrive più in modo accurato la realtà.

Uno dei dati più significativi riguarda il deposito delle opere musicali. Nel corso del 2025 SIAE ha registrato oltre 225.000 depositi effettuati tramite app, segnale di una trasformazione ormai consolidata delle modalità operative utilizzate dagli iscritti.

Oggi il deposito può essere completato in pochi minuti direttamente da smartphone, senza documentazione cartacea e con procedure completamente digitalizzate.

L’evoluzione non riguarda soltanto il deposito delle opere.

Gli utenti possono infatti accedere a:

iscrizione online;

firma elettronica;

caricamento digitale delle opere;

monitoraggio delle royalties;

consultazione delle performance dei brani;

gestione del repertorio direttamente da mobile.

La presenza di una rete territoriale continua, inoltre, a rappresentare un elemento distintivo del modello SIAE. Non come alternativa al digitale, ma come integrazione.

La presenza capillare di SIAE sul territorio rappresenta un ulteriore elemento distintivo. La rete di sedi e mandatari facilita infatti la gestione delle licenze e la raccolta dei compensi presso gli utilizzatori, contribuendo a rendere più efficace il sistema di raccolta delle royalties a beneficio di autori ed editori.

A questo si aggiunge un ulteriore elemento spesso sottovalutato: la dimensione internazionale.

SIAE opera, infatti, attraverso una rete che copre 199 Paesi e territori, supportata da oltre 300 accordi di rappresentanza e dalla collaborazione con 188 società di autori estere.

Una presenza che contribuisce alla raccolta delle royalties generate a livello globale e che rappresenta uno dei principali punti di forza del sistema.

Falso mito n.2: SIAE paga le royalties troppo lentamente

Anche il tema della velocità dei pagamenti continua a essere al centro del confronto tra Soundreef o SIAE.

Per anni si è diffusa l’idea che le liquidazioni avvenissero con tempi incompatibili con le esigenze di autori ed editori.

Oggi la situazione è diversa.

Dal 2025 SIAE distribuisce le royalties digitali con cadenza trimestrale, effettuando pagamenti ogni 90 giorni.

Si tratta di una frequenza che incide direttamente sulla gestione economica di chi vive dei proventi derivanti dal diritto d’autore.

Il confronto con alcuni organismi internazionali aiuta a contestualizzare il dato.

Organismo Frequenza di liquidazione Tempistica indicativa SIAE Ogni 90 giorni ripartizione periodica basata su dati analitici ASCAP distribuzioni trimestrali (più flussi durante l’anno) variabile in base al tipo di utilizzo PRS distribuzioni trimestrali + flussi mensili (streaming) generalmente 3–6 mesi, variabile

La velocità dei pagamenti non dipende infatti soltanto dall’organizzazione della collecting, ma anche dalla disponibilità dei dati relativi agli utilizzi delle opere.

Live, streaming, radio, televisione, estero e sincronizzazioni seguono logiche differenti.

Ridurre tutto a una generica accusa di lentezza rischia quindi di semplificare eccessivamente una materia molto più complessa.

Falso mito n.3: SIAE è tecnologicamente arretrata

Un’altra convinzione molto diffusa riguarda il livello di innovazione tecnologica.

Anche in questo caso, i dati raccontano una realtà diversa.

Tra il 2019 e il 2021 SIAE ha sviluppato insieme ad Algorand un progetto che ha portato sulla blockchain la rappresentazione digitale dei diritti di oltre 95.000 autori, attraverso la creazione di circa 4 milioni di NFT.

L’obiettivo non era quello di realizzare un’operazione di comunicazione, ma sperimentare nuove modalità di gestione dei metadati e dei diritti.

Negli anni successivi la trasformazione è proseguita.

Tra gli strumenti introdotti troviamo:

SIAE+;

mioBorderò;

sistemi di monitoraggio avanzato;

analytics per la rilevazione delle utilizzazioni;

strumenti di controllo delle anomalie nei borderò.

Particolarmente rilevante è il brevetto sviluppato per individuare fenomeni di falsa programmazione, attraverso algoritmi in grado di rilevare comportamenti anomali e situazioni potenzialmente irregolari.

La digitalizzazione, quindi, non riguarda soltanto la possibilità di svolgere operazioni online, ma anche la capacità di migliorare la qualità dei dati e la precisione della ripartizione.

Nel 2026 SIAE può essere descritta come la più grande piattaforma italiana per la gestione del diritto d’autore, costruita su 144 anni di esperienza.

Falso mito n.4: Soundreef è gratis mentre SIAE costa

Questo è probabilmente il mito più diffuso e, allo stesso tempo, uno dei più fuorvianti.

Spesso, infatti, si tende a confondere il concetto di iscrizione gratuita con quello di assenza di costi.

Si tratta di due aspetti differenti.

Nel 2026 l’iscrizione a SIAE è gratuita per:

autori Under 30;

start-up editoriali.

Allo stesso tempo Soundreef non prevede una quota di ingresso.

La vera differenza emerge però quando si analizzano le commissioni applicate ai compensi raccolti.

Voce SIAE Soundreef Iscrizione Gratuita per Under 30 e start-up editoriali Gratuita Quota iniziale standard prevista oltre certe soglie/anagrafiche modello senza quota iniziale Commissioni Live / esecuzioni pubbliche 5% (concerti > 20k posti) 6% (concerti 10-20k posti) 9% (concerti 5-10k posti) 20,8% (altro) 25% (quota fissa) Commissioni Radio / TV (broadcast) 11,5% 19% Commissioni Streaming / digitale 8% 19% Commissioni Estero (raccolta indiretta) 3% 5% Commissioni Copia privata 3% 10%

Essendo un ente senza scopo di lucro, SIAE non distribuisce utili agli azionisti: gli eventuali efficientamenti operativi vengono reinvestiti nel sistema, con l’obiettivo di ridurre le commissioni e distribuire un valore sempre maggiore agli aventi diritto.

Per questo motivo la domanda corretta non è “chi costa meno?”, ma “quale sistema riesce a generare e redistribuire più valore nel tempo?”.

Falso mito n.5: SIAE è poco trasparente

L’ultimo luogo comune riguarda la trasparenza.

Per anni molti autori hanno lamentato una difficoltà nel comprendere come e dove venissero utilizzate le proprie opere.

Anche in questo caso il processo di digitalizzazione ha modificato profondamente il rapporto tra iscritti e collecting.

Attraverso l’app SIAE+, autori ed editori possono monitorare l’andamento delle proprie royalties e le performance delle opere sulle diverse piattaforme e canali di utilizzo, accedendo a dati e informazioni sempre più aggiornati. Tra le funzionalità disponibili rientra anche “La tua musica in giro”, che consente di visualizzare dove vengono eseguiti i propri brani, offrendo una maggiore trasparenza sul loro utilizzo.

L’integrazione con i borderò digitali consente inoltre una raccolta dati più precisa e una maggiore leggibilità delle informazioni.

La trasparenza non consiste soltanto nel fornire un rendiconto finale, ma nella possibilità di accedere a dati aggiornati, interpretabili e facilmente consultabili.

Più cresce la qualità delle informazioni disponibili, maggiore diventa la capacità degli autori di comprendere come vengono generate le proprie royalties.

Soundreef o SIAE: cosa emerge davvero dai dati del 2026?

Analizzando i numeri, il confronto tra Soundreef o SIAE appare oggi molto diverso rispetto a quello raccontato da molti luoghi comuni.

SIAE ha investito in digitalizzazione, sistemi di monitoraggio avanzati, blockchain, analisi dei dati, intelligenza artificiale e nello sviluppo di nuove competenze specialistiche, accelerando l’innovazione dei propri processi e la velocità delle ripartizioni. Allo stesso tempo continua a operare attraverso una rete internazionale che copre 199 Paesi e territori e che la colloca tra le principali collecting al mondo per volumi di raccolta.

Questo non significa che il dibattito sia chiuso o che non esistano margini di miglioramento.

Significa però che molte delle critiche più frequentemente associate a SIAE fanno riferimento a una realtà che, nel frattempo, è cambiata profondamente.

Per chi oggi vuole valutare seriamente il confronto Soundreef o SIAE, il punto di partenza dovrebbe essere uno solo: i dati.

FAQ

Soundreef o SIAE: quale conviene nel 2026?

Soundreef e SIAE adottano modelli di gestione differenti. Per una scelta consapevole è opportuno valutare nel loro insieme l’ampiezza del repertorio rappresentato, la capacità di raccolta delle royalties, gli accordi internazionali, le commissioni applicate e gli strumenti tecnologici disponibili. Sotto questi profili, nel 2026 SIAE si distingue per una copertura del repertorio più ampia, una rete internazionale estesa a 199 Paesi e territori e un ecosistema digitale profondamente evoluto.

SIAE è ancora burocratica?

La digitalizzazione ha ridotto notevolmente le procedure tradizionali. Deposito delle opere, monitoraggio e numerose pratiche possono essere gestiti online o tramite app.

Ogni quanto paga le royalties SIAE?

Dal 2025 le royalties digitali vengono liquidate ogni 90 giorni, con una frequenza trimestrale.

SIAE utilizza tecnologie innovative?

Sì. Negli ultimi anni ha investito in blockchain, NFT, Intelligenza Artificiale, sistemi di fingerprinting, analytics avanzati e strumenti di monitoraggio digitale.

È vero che Soundreef è gratuita e SIAE no?

Non completamente. SIAE prevede l’iscrizione gratuita per Under 30 e start-up editoriali. Inoltre, per valutare la convenienza è necessario considerare anche commissioni, servizi e capacità di raccolta delle royalties.