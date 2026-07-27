Sorpreso a spacciare in centro, un 15enne denunciato dalla Polizia Locale di Finale: addosso aveva un etto di droga già divisa in dosi

Finale Ligure. Continua l’azione di contrasto al consumo di droga nei luoghi della movida a Finale Ligure portata avanti dalla polizia locale.

Gli uomini del comando finalese hanno sorpreso un 15enne a cedere sostanza stupefacente ad un coetaneo nella centralissima via Pollupice. Accortosi della presenza degli agenti, il ragazzino ha tentato di fuggire per sottrarsi al controllo, ma è stato bloccato dagli operatori intervenuti sul posto.

Accompagnato presso il comando di via Ghiglieri, in presenza delle garanzie previste per i minori, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale. Con sé aveva otto involucri contenti sostanze diverse per un totale di circa un etto di stupefacente, in parte già suddiviso in dosi con sacchettini di plastica.

Tenuto conto del quantitativo portato appresso dal ragazzo, in accordo con il magistrato del Tribunale dei Minori, si è proceduto anche a perquisizione domiciliare, chiedendo l’intervento dell’unità cinofila della Polizia Locale associata di Finale e Loano, che ha però dato esito negativo.

Esperite le formalità di rito ed informati i genitori, residenti in Lombardia, il giovanissimo è stato affidato a persona maggiorenne appositamente delegata dalla famiglia, quindi denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.