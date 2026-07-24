Sorpresi con diverse dosi di droga, due arresti dei carabinieri ad Albisola e Laigueglia

Albisola Superiore/Laigueglia. Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Savona, sia in chiave di prevenzione che di repressione degli illeciti, come concordato con la locale Prefettura nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle aree più sensibili del territorio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, i militari hanno tratto in arresto un diciottenne residente ad Albisola Superiore, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato notato nei pressi di una fermata degli autobus in via Turati ad Albisola Superiore. A seguito del controllo e della successiva perquisizione personale, il 18enne è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish. Gli ulteriori accertamenti dei carabinieri hanno permesso di rivenire materiale di confezionamento, un bilancino e due coltelli utilizzati per suddividere la sostanza stupefacente.

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di fermare il giovane e di trarlo in arresto. Questa mattina è stato convalidato l’arresto del ragazzo e disposta la misura dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Nella medesima serata, i carabinieri della Stazione di Laigueglia hanno arrestato, sempre in flagranza di reato, un 34enne savonese sorpreso nell’atto di cedere 2 grammi circa di hashish ad un turista proveniente dall’alessandrino. L’Autorità giudiziaria, immediatamente informata, ne ha disposto gli arresti. Anche per lui questa mattina, al termine del giudizio direttissimo, è stato convalidato l’arresto e gli è stato imposto l’obbligo di dimora nella provincia di Savona.