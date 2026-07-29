Sogno riabbraccia il Savona: “Che bello tornare! Ancora oggi riguardo highlights e foto di quando ero qui”

Savona. È un Santiago Sogno visibilmente stremato quello che si è presentato ieri ai microfoni al termine del primo allenamento stagionale. Lui e i compagni hanno sostenuto una seduta particolarmente intensa, con il pallone sempre protagonista. L’attaccante argentino, però, non si è sottratto alle prime dichiarazioni dal suo ritorno in biancoblù, a distanza di 17 anni dalla precedente esperienza al Savona.

“Per me tornare a Savona è un sogno. Aver giocato qui diciassette anni fa, aver vissuto quell’annata e poter tornare dopo tutto questo tempo è un motivo di grande orgoglio – ha esordito -. Lo considero un premio dopo tanti anni e cercherò di dare il massimo, per me stesso, per la società e per tutti i tifosi, che quell’anno sono stati tra i più belli che abbia fatto in Italia”.

I primi contatti con la società non sono nati in estate: “Ci eravamo sentiti con il direttore già a dicembre dell’anno scorso, quando ero al Pietra, ma non c’erano le condizioni per cambiare squadra perché volevo terminare la stagione lì. Finito il campionato ci siamo rivisti con il direttore e abbiamo trovato subito l’accordo. Per me ci è voluto davvero poco, perché tornare a Savona era un desiderio. Appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte: l’accordo è arrivato in una ventina di minuti. Adesso penso solo a rimettermi a posto fisicamente e a farmi trovare pronto per affrontare il campionato al massimo delle nostre potenzialità”.

Spazio anche per ringraziare il Pietra Ligure, sua ex società: “Sono stato benissimo, così come Pili e Castiglione. Il Pietra è una società che non ti fa mancare nulla e ti tratta davvero come un calciatore. Non posso fare altro che ringraziare il Pietra per questi anni, che sono stati belli e intensi. Ci siamo tolti anche delle soddisfazioni e auguro loro una stagione da protagonisti. Spero che saremo nello stesso campionato così potrò affrontarli da avversario. Ora però siamo concentrati su questa nuova stagione, che per noi è molto importante, e proveremo ad arrivare fino in fondo”.

Era la stagione 2009/2010 e, con mister Iacolini in panchina, Sogno aveva vinto il campionato di Serie D con gli Striscioni. Un ricordo, insieme a diverse emozioni, che lo hanno legato a lungo a Savona: “”Giocare al ‘Bacigalupo’ davanti a tanti tifosi, vincere il campionato con, se non ricordo male, diciotto punti di vantaggio sull’Entella. Ma, oltre ai risultati, c’era un gruppo di giocatori e di persone davvero speciale. Mi ricordo soprattutto di Paolino Ponzo: da lui ho imparato tantissimo. Quella è stata una delle esperienze più belle della mia carriera in Italia. Quando vinci un campionAnato e senti l’affetto dei tifosi ti senti davvero un calciatore. Ancora oggi guardo gli highlights di quelle partite e le foto che ho sul telefono. Non so se riusciremo a ripetere un’annata come quella, ma ci proveremo. Sono davvero felicissimo di indossare di nuovo questa maglia”.

Sull’approccio: “È stato quello giusto. Mi piace il mister, mi piacciono la sua cattiveria agonistica e la sua determinazione. Pretende tanto dal gruppo e da ogni singolo giocatore. Vuole che sputiamo sangue e noi siamo qui per questo. So che ha un legame particolare con l’Argentina e posso dire che non lo deluderemo sotto l’aspetto dell’atteggiamento, della cattiveria agonistica e dei valori, che sono fondamentali sia dentro che fuori dal campo”.