Sociale, Giordano (M5S): “Dopo la nostra mozione la destra costretta a correre ai ripari sul linguaggio inclusivo”

Liguria. “Superare termini come ‘handicap’, ‘persona handicappata’, ‘portatore di handicap’, ‘diversamente abile’ e ‘disabile’ è un passaggio necessario per garantire un linguaggio rispettoso della dignità e dei diritti delle persone. Un percorso che parte da lontano, quando nel 2009 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia nel 2009 e attuata nel 2024, aveva promosso un approccio fondato sul rispetto della dignità. L’aggiornamento terminologico avrebbe dovuto trovare applicazione anche negli atti, nella modulistica e nelle comunicazioni delle Regioni e degli enti territoriali. La Regione Liguria ha ottemperato? No. Possiamo dire che si tratta di un cortocircuito politico? Sì: la destra regionale non ha praticamente accolto le direttive della destra nazionale”. Così, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

“Per questo, come M5S abbiamo depositato, a metà giugno, una mozione per chiedere alla Giunta di applicare il ddl nazionale eliminando queste espressioni da siti, modulistica, bandi, atti amministrativi e comunicazioni istituzionali, sostituendole con formule corrette e inclusive, come ‘persona con disabilità’ e ‘condizione di disabilità’. La nostra iniziativa ha obbligato la destra ad affrontare una sua evidente mancanza: dopo anni di ritardo, la maggioranza è infatti corsa ai ripari inserendo nel primo articolo del Ddl 121 la modifica terminologica richiesta dal nostro atto. Rivendichiamo con forza questo risultato: senza la nostra mozione, questa lacuna sarebbe rimasta ancora ignorata. La destra è intervenuta soltanto dopo la nostra iniziativa, riconoscendo nei fatti che la richiesta era giusta, necessaria e non più rinviabile. Non si tratta di una semplice modifica formale, ma di una scelta di civiltà. Le parole delle istituzioni devono rispettare le persone e promuovere una cultura fondata sui diritti, sull’inclusione e sulla piena partecipazione”.

“Una volta approvato l’articolo, monitoreremo in V Commissione l’esatta applicazione della legge”, conclude Giordano.