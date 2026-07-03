Silenzio, dolore e tanta commozione per la Messa in ricordo di Andrea Pandimiglio

Pietra Ligure. Silenzio, dolore e tanta commozione, accompagnati da ricordi, pensieri, riflessioni… Sono stati i sentimenti voluti da amici e conoscenti che oggi pomeriggio hanno voluto ricordare con una Santa Messa Andrea Pandimiglio, il noto osteopata e fisioterapista scomparso improvvisamente nella sua abitazione di Finale Ligure.

Quanto sentito oggi nella Basilica di San Nicolò di Pietra Ligure ha rappresentato quanto espresso in questi giorni nei tantissimi messaggi e post via social dedicati alla sua persona.

Nella cerimonia eucaristica a lui dedicata, don Giancarlo ha voluto ricordare la figura di Andrea e gli aspetti positivi che hanno caratterizzato la sua vita. E’ stato un momento di preghiera e raccoglimento, ma anche di intenso affetto: un simbolico e univoco abbraccio per celebrare gli istanti passati assieme, avendolo sempre nel cuore in quanti lo hanno amato.

“Nessun addio può cancellare ciò che hai donato…” il messaggio riecheggiato nell’animo dei presenti durante la Messa.

Andrea era una persona molto conosciuta e apprezzata e la sua scomparsa continua a lasciare forte sgomento e incredulità. E resta un profondo e indescrivibile sconforto per la sua grave perdita.