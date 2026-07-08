Sicurezza, nel Savonese 22 agenti di Polizia e 29 Carabinieri in più per rafforzare i controlli

Savona. Sicurezza, il savonese negli ultimi tempi è balzato più volte agli onori” della cronaca nazionale e uno degli appelli che si rincorrono dalla società civile, in primo luogo dai sindaci, è quello rivolto al Governo affinchè vengano potenziati gli organici delle forze dell’ordine, ad oggi carenti di risorse umane per fronteggiare un’estate che non si sta dimostrando calda solo dal punto climatico. L’accoltellamento in spiaggia a Savona di domenica scorsa ma anche le aggressioni e le numerose risse che si sono verificate nelle ultime settimane sia nel capoluogo che nell’albenganese hanno posto all’attenzione la necessità di rafforzare i controlli in tutta la provincia per garantire maggiore sicurezza a turisti e residenti.

Sulla base di richieste già inoltrate nei messi passati, ecco una prima risposta. E’ di ieri, 7 luglio, la notizia dell’Arma dei Carabinieri che annuncia l’assegnazione di otto marescialli e 29 militari al Comando provinciale di Savona. Oggi, ad alzare la posta, sul fronte della Polizia di Stato, è l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti: “Nell’ambito del piano di potenziamento degli organici disposto dal Ministero dell’Interno saranno 70 gli agenti di “rinforzo” in Liguria. Nel dettaglio, 34 saranno destinati alla Questura di Genova, 13 alla Questura di Savona, 9 al Commissariato di Alassio, 7 alla Questura della Spezia e 7 alla Questura di Imperia. Un rafforzamento significativo della presenza dello Stato sul territorio che contribuirà a rendere ancora più efficace l’attività di prevenzione e controllo a tutela della sicurezza dei cittadini.

“L’arrivo di questi nuovi operatori è una notizia molto importante per il nostro territorio e rappresenta un segnale concreto di attenzione da parte del Governo nei confronti della nostra regione – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti – Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, che ha dimostrato grande sensibilità verso questo tema, accogliendo le istanze che, come Regione Liguria, abbiamo rappresentato attraverso un’interlocuzione costante e con una specifica nota con la quale avevamo richiesto il potenziamento degli organici della Polizia di Stato sul nostro territorio. L’attenzione del sottosegretario Molteni nei confronti della Liguria non è mai mancata – conclude l’assessore – La sua partecipazione ai primi Stati Generali della Polizia Locale, organizzati da Regione Liguria lo scorso dicembre a Savona, ne è stata un’ulteriore dimostrazione. Per questo lo ringrazio ancora una volta e per suo tramite, ringrazio il ministro Matteo Piantedosi per la collaborazione istituzionale, con l’auspicio di poterlo accogliere nuovamente presto nella nostra regione per proseguire insieme il lavoro a favore della sicurezza delle nostre comunità”.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo di 70 nuovi agenti della Polizia di Stato in Liguria, di cui 13 saranno assegnati alla Questura di Savona e 9 al Commissariato di Alassio. Si tratta di un potenziamento concreto del presidio del territorio, che risponde a un’esigenza fortemente avvertita dai cittadini”. Così Dario Ghezzi, commissario provinciale della Lega di Savona.

“Siamo consapevoli che la sicurezza sia una priorità assoluta per la popolazione e per il Governo, e che questi risultati arrivino in un contesto generale non privo di difficoltà. Proprio per questo, l’impegno della Lega è quello di continuare a offrire risposte tangibili ai territori, andando oltre le semplici dichiarazioni di principio. Il contrasto alla criminalità è da sempre un caposaldo della nostra azione politica. Desidero a nome della Lega Provinciale esprimere un sentito ringraziamento al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni e all’Assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti per la costante attenzione dimostrata verso le comunità liguri. Questi nuovi innesti testimoniano la volontà di tutelare l’incolumità dei cittadini e di sostenere, nei fatti, il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine. Ai 70 nuovi agenti vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, uniti a un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini in divisa che operano ogni giorno con sacrificio e dedizione”, conclude Ghezzi.

“Insicurezza, migranti irregolari, ‘maranza’ e minori stranieri che non rispettano le norme e delinquono. Basta impunità. Un problema reale anche in Liguria e in particolare a Savona e a Genova, dove la sicurezza è nettamente peggiorata negli ultimi mesi” – aggiunge il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo – Grazie alla Lega e alla spinta dei territori, la Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza la dichiarazione d’urgenza, quindi di un iter più veloce, per la proposta di legge che introduce specifiche cause ostative all’acquisizione della cittadinanza italiana e nuovi motivi di revoca. Per i minori stranieri non ci sono cause ostative, ma il testo prevede che nel caso di reati gravi contro la persona e il patrimonio o spaccio di sostanze stupefacenti, l’iter della cittadinanza venga bloccata fino alla piena riabilitazione. Auspico che si intervenga per evitare ulteriori impunità e per rispondere concretamente alle esigenze di sicurezza, giustamente chieste a gran voce dai cittadini. Sono soddisfatta per l’approvazione della stretta sulla sicurezza richiesta dalla Lega. In tal senso, inoltre, ringrazio il nostro sottosegretario Nicola Molteni che con il suo proficuo lavoro ha ottenuto più operatori delle Forze dell’ordine in Liguria, in particolare a Genova e nel Savonese, dove sono stati destinati 70 nuovi poliziotti, di cui 13 a Savona e 9 ad Alassio, e 29 nuovi carabinieri per il Comando dell’Arma di Savona. L’investimento e l’impegno della Lega sulla sicurezza continua senza sosta”.