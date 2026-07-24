Sicurezza, Meles e Orsi: “Ecco il nostro piano per Savona, la città merita rispetto”

Savona. “Savona merita di essere rispettata e vogliamo evitare che certe situazioni diventino incontrollabili – commentano ancora -. Proprio per questo bisogna agire adesso, con fermezza e nel rispetto della legge, prima che molte situazioni circoscritte, ma incresciose e fonte di degrado e illegalità, diventino problemi strutturali che incidano definitivamente sulla libera fruizione e accessibilità del patrimonio pubblico e con conseguenze sulla tenuta sociale”. Per queste motivazioni i consiglieri di opposizione hanno presentato una mozione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale con alcune proposte.

“Il piano – spiegano i consiglieri Manuel Meles e Fabio Orsi – chiede a tutte le istituzioni di fare fino in fondo la propria parte, e affronta le criticità più evidenti attraverso quattro misure concrete”.

Nel documento i consiglieri affrontano diverse questioni. Per le spiagge ritengono necessari “controlli coordinati, anche serali e notturni, contro le occupazioni abusive del demanio, con rimozione e sequestro di tende, gazebo e altre attrezzature ai sensi del codice della navigazione”.

Chiedono l’inserimento di Savona nell’Operazione “Strade Sicure” “con presidi fissi o mobili dei militari nelle zone sensibili, sotto il coordinamento del Prefetto e in concorso con le Forze dell’ordine”.

Per quanto riguarda la polizia locale la richiesta è di più personale: “Servono ssunzioni stagionali, servizi rafforzati nelle fasce e nelle aree più critiche e istituzione di un’unità operativa specificamente dedicata alla sicurezza urbana, sul modello adottato a Salerno e a Genova”.

Infine concludono con la proposta delle Zone a vigilanza rafforzata che consiste “nell'(ndividuazione da parte del Prefetto delle cosiddette ‘zone rosse’, con controlli mirati e possibilità di allontanare, nei casi previsti dalla legge, soggetti con specifici precedenti o denunce che tengano condotte violente, minacciose o insistentemente moleste”.

“È il momento di dire basta alla tolleranza di certi comportamenti illegali e prendere di petto la situazione, lo dobbiamo ai savonesi e a tutti quelli che frequentano la nostra città nel rispetto delle leggi e delle regole di convivenza civile”, concludono.