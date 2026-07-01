Sicurezza, Lega Baia del Sole e Val Lerrone: “Tema prioritario per il nostro territorio”

Alassio-Albenga. Le recenti notizie di cronaca che hanno interessato il comprensorio della Baia del Sole, secondo la Lega “riportano al centro dell’attenzione il tema della sicurezza, una priorità che non può e non deve appartenere ad una sola parte politica”.

La Lega Baia del Sole e Val Lerrone “esprime vicinanza alle persone coinvolte nei gravi episodi verificatisi negli ultimi giorni e rinnova piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, che quotidianamente garantiscono con professionalità la tutela dei cittadini”.

Gli ultimi episodi: un ragazzo accerchiato da 7 persone e scippato; un giovane picchiato dopo una banale lite per un paio di occhiali da sole; una ragazza trascinata per i capelli dell’ex.

“La sicurezza rappresenta un presupposto indispensabile per la qualità della vita dei residenti e per l’immagine turistica del nostro territorio, – dichiara il segretario Matteo Aicardi. – Alassio, Laigueglia e la Val Lerrone devono continuare ad essere luoghi accoglienti, ma anche sicuri. Per questo riteniamo fondamentale mantenere alta l’attenzione sul tema, sostenendo ogni iniziativa volta a rafforzare la prevenzione, il controllo del territorio e la collaborazione tra istituzioni e Forze dell’Ordine”.

La Lega Baia del Sole e Val Lerrone “conferma il proprio impegno affinché il tema della sicurezza continui ad essere affrontato con serietà, responsabilità e spirito di collaborazione, nell’interesse dei cittadini, delle attività economiche e dei numerosi turisti che scelgono ogni anno il nostro territorio”.