Sicurezza, i consiglieri di Ceriale Viva: “Reimpostare le priorità della polizia locale e introdurre il controllo di vicinato”

Ceriale. Il gruppo di opposizione Ceriale Viva, formato dai consiglieri Luigi Giordano insieme a Nadia Ligustro e Marcello Stefanì, interviene sul tema della sicurezza urbana e sul ruolo della polizia locale, criticando l’impostazione dell’attuale amministrazione comunale.

“Durante la nostra amministrazione si era iniziato un processo di ammodernamento della polizia locale affinché potesse espletare i nuovi compiti esclusivi che da pochi anni sono stati delegati dallo Stato alla polizia locale, controlli delle aree urbane e maggior sicurezza per i commercianti e i cittadini. Con l’acquisto di mezzi e attrezzature si era cercato, con buoni risultati, di garantire una maggiore sicurezza sul territorio – spiegano i consiglieri – Ora invece si assiste ad agenti di polizia locale che, anziché controllare le aree sensibili dove si verificano fatti di disturbo sociale, controllano i parcheggi a pagamento. È un’impostazione che toglie risorse alla sicurezza reale di cittadini e commercianti”.

Il gruppo Ceriale Viva richiama “esperienze consolidate in altri territori, come i modelli di controllo di vicinato civile, fondati sulla presenza costante nelle piazze e nel centro storico, coordinata da figure di riferimento e sostenuta da cartellonistica dedicata, un deterrente molto valido, già sperimentato in altre città, che segnala chiaramente che in quell’area vige il controllo di vicinato”.

“Per un paese turistico come Ceriale, scelto perché è tranquillo, serve un primo approccio forte e coordinato, chiediamo che il sindaco si attivi presso Prefettura e Questura per un’azione capillare e incisiva delle forze dell’ordine, da affiancare a un controllo di vicinato strutturato, anche tramite strumenti come WhatsApp, per segnalare eventuali criticità future” dichiarano Giordano, Ligustro e Stefanì a nome di Ceriale Viva.

“Reimpostare le priorità della polizia locale sulle strade e sulle aree sensibili sarebbe il primo passo per avere maggiori agenti impegnati sul fronte della sicurezza urbana e per sedare sul nascere eventi che, se sottovalutati, possono degenerare. Ceriale ha ancora tutte le caratteristiche per restare un paese tranquillo, sta alla politica, e quindi anche al sindaco, insistere nella direzione giusta” conclude il gruppo di opposizione Ceriale Viva.