Sicurezza, Ciangherotti (FI) risponde a Vannucci: “I problemi non si cancellano attaccando chi li denuncia”

Albenga. Continua il botta e risposta tra l’assessore alla polizia locale di Albenga, Mauro Vannucci, e l’esponente di Forza Italia Eraldo Ciangherotti innescatosi a seguito degli ultimi fatti di cronaca avvenuti tra l’alassino e l’albenganese.

Dopo l’attacco di Ciangherotti e la replica di Vannucci, era ora il forzista replicare: “Leggo le dichiarazioni dell’assessore Vannucci e resto sinceramente sorpreso. Invece di riflettere sulla gravità dei fatti, preferisce attaccare chi li denuncia. Il mio intervento non aveva lo scopo di screditare Albenga, una città che amo e che continuerò sempre a difendere. Nasceva dalla profonda preoccupazione per un episodio di violenza gravissimo che ha coinvolto un giovane albenganese, al quale rinnovo la mia vicinanza”.

“Denunciare un clima di crescente insicurezza che riguarda Albenga e il suo comprensorio non significa cercare visibilità. Significa fare il proprio dovere: dare voce alle preoccupazioni dei cittadini e chiedere che i problemi vengano affrontati, non minimizzati. L’immagine di una città non si difende negando la realtà o polemizzando con chi la racconta. Si difende garantendo sicurezza, legalità e serenità ai cittadini”.

“Io continuerò a parlare con chiarezza, senza alimentare polemiche ma senza voltarmi dall’altra parte. Perché il silenzio che l’assessore Vannucci sembra auspicare non rende una città più sicura: rende semplicemente i problemi più facili da nascondere. E gli albenganesi meritano risposte, non giustificazioni”, conclude Ciangherotti.