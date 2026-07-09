Sicurezza, Azzurro Donna Savona lancia l’allarme: “Le donne hanno paura. Serve un cambio di passo concreto”

Savona. “Una città e un territorio in cui una donna ha paura di camminare da sola la sera non sono realmente liberi. E la nostra realtà, purtroppo, oggi non sta garantendo appieno questa libertà alle sue cittadine”. A dichiararlo è Marianna Moro, Vice Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, che interviene duramente sul tema della sicurezza urbana.

“Le segnalazioni e le testimonianze raccolte sul territorio negli ultimi mesi descrivono una realtà preoccupante, fatta di zone d’ombra ignorate dall’amministrazione e un senso di insicurezza diffuso che si fa più acuto nelle ore tardo-serali e notturne, non solo nel capoluogo ma in diverse aree del savonese. Non si tratta di una percezione astratta, ma della quotidianità delle donne — incalza Moro — che si trovano a dover cambiare strada, a stringere le chiavi tra le mani o a restare al telefono con qualcuno pur di sentirsi al sicuro mentre rientrano a casa dal lavoro, da una cena o da una serata fuori. Tutto questo è inaccettabile”.

Azzurro Donna sottolinea “come la sicurezza non debba essere un tema da affrontare solo sull’onda dell’emergenza, ma attraverso una pianificazione mirata che tenga conto delle specifiche vulnerabilità di genere. Come movimento di Forza Italia non ci limitiamo alla semplice denuncia, che pure è doverosa davanti a una situazione così delicata. Siamo già al lavoro su un progetto innovativo e concreto, studiato specificamente per le esigenze della provincia di Savona, volto a restituire tranquillità e decoro alle nostre strade”, annuncia la Vice Coordinatrice Provinciale. Una proposta importante che prende forma e sostanza grazie alla stretta sinergia e al costante supporto garantiti a livello provinciale e regionale del partito, a dimostrazione di come la sicurezza delle donne sia al centro dell’agenda politica di Forza Italia a tutti i livelli”.

L’obiettivo è chiaro: “Vogliamo presentare una proposta solida, strutturata e difficilmente strumentalizzabile, che offra risposte immediate alle cittadine. Grazie al supporto della nostra Coordinatrice Regionale Milena Raco, della nostra Coordinatrice Provinciale Camilla Ciccarelli e di tutto il partito, siamo pronte a fare la nostra parte portando sul tavolo soluzioni reali e fattibili. Presenteremo ufficialmente l’iniziativa alla cittadinanza nel più breve tempo possibile“, conclude Marianna Moro.