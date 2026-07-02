Sicurezza a Savona, PD e Italia Viva: “FdI e Lega dovrebbero prendersela con il ‘loro’ governo”

Savona. Il tema della sicurezza alimenta il dibattito politico a Savona, con riferimento ai recenti scippi e alle reazioni degli esponenti di FdI e Lega savonesi.

“Fratelli d’Italia continua imperterrita – da ultimo nel convegno di pochi giorni fa a Savona – a tentare di cavalcare il tema “sicurezza” attribuendo ogni responsabilità possibile alle amministrazioni comunali, a condizione, naturalmente, che siano governate dal centrosinistra – affermano Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Partito Democratico di Savona, e Simone Anselmo, segretario comunale -. Cogliamo l’occasione per ricordare agli esponenti di Fratelli d’Italia che, qualora non se ne fossero accorti, sono il primo partito della maggioranza di Governo nazionale ed esprimono la Presidente del Consiglio da quasi quattro anni. Se nelle città italiane esiste un problema sicurezza li invitiamo, visto che hanno o dovrebbero avere canali più diretti, a rivolgersi alla stessa presidente del Consiglio, al Ministro dell’Interno e ai principali esponenti del Governo e della maggioranza parlamentare”.

“Magari loro, che sono della stessa parte, li riusciranno a convincere a dare alle Forze dell’Ordine (che ringraziamo perché fanno tutto quello che è in loro potere, nelle condizioni date) personale, mezzi e strumenti adeguati ad aumentare la sicurezza nelle nostre città. Questo sarebbe un lavoro utile. Al contrario prendersela con le amministrazioni comunali, che su questi temi hanno una possibilità di incidere assai limitata, non è sicuramente utile a raggiungere l’obiettivo di migliorare le cose. Forse, ipotizziamo, gli obiettivi veri sono altri due: il primo è quello di distogliere l’attenzione dall’evidente incapacità del Governo di gestire il tema sicurezza, scaricando le colpe sui Comuni, e il secondo è quello di provare a far campagna elettorale per le Comunali contro il Centrosinistra cavalcando in modo paradossale problemi creati dal governo di destra. Crediamo sia superfluo aggiungere qualunque altro commento” concludono i due esponenti Dem.

E per Matteo Calcagno, presidente Provinciale di Italia Viva Savona: “Leggendo le affermazioni degli esponenti della destra savonese circa gli scippi avvenuti in città viene da domandarsi se si sono accorti che dal 2022 al Governo della nostra Italia ci sono loro e i loro leaders! Come si può pensare che la sicurezza di una città come Savona sia responsabilità esclusiva dell’amministrazione locale e non, innanzitutto, del Governo che dovrebbe realmente aumentare i contingenti ed i mezzi delle Forze dell’ordine?”.

“Capisco che si sta avvicinando la campagna elettorale comunale e che qualcuno, purtroppo, pensa di poter raccogliere consensi utilizzando questi temi complessi e gravi ma spiace dover sottolineare che la sicurezza dei cittadini non si realizza con strumentalizzazioni e dichiarazioni di indignazione, bensì, operando perché chi deve rispondere di questo problema lo faccia! Se vogliono trovare chi deve, innanzitutto, garantire la sicurezza dei savonesi vadano a citofonare a Palazzo Chigi o al Viminale! Troveranno i loro leaders intenti ad occuparsi di modificare la legge elettorale invece che risolvere i veri problemi con cui tutti ci dobbiamo confrontare quotidianamente!”.

“Il sostegno e la gratitudine di tutta Italia Viva Savona va alle Forze dell’ordine che, nonostante le tante difficoltà strutturali che devono fronteggiare quotidianamente, hanno saputo intervenire con celerità assicurando alla giustizia il colpevole degli scippi. Il grazie di tutta la nostra comunità va all’amministrazione comunale ed in particolar modo all’assessora Barbara Pasquali per l’operosa attività di coordinamento con Prefettura e Forze dell’ordine per colmare le carenze governative e garantire livelli di sicurezza il più elevati possibile, nonostante tutto!” conclude Calcagno.