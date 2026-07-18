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Incidente

Si tuffa in un laghetto e si ferisce: ragazzo soccorso a Nasino, portato in elicottero al Gaslini

Sul posto sanitari e vigili del fuoco

soccorso biker

Nasino. Soccorsi mobilitati oggi pomeriggio a Nasino, nell’entroterra di Albenga, per un incidente che ha coinvolto un giovane turista tedesco.

Secondo quanto riferito, il ragazzo si è ferito dopo essersi tuffato in un laghetto, in località Madonna di Curagna.

Immediata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, l’ambulanza, i vigili del fuoco e anche l’elisoccorso.

Il ragazzo, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato a bordo dell’elicottero e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini di Genova.

Ancora non è nota la dinamica di quanto accaduto.

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