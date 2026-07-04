“Si scrive acqua, si legge democrazia”: a Savona un convegno a 15 anni dal referendum sull’acqua pubblica

Savona. A quindici anni dal referendum sull’acqua pubblica, lunedì 6 luglio alle ore 18.30 il Giardino Serenella dell’SMS Fornaci, in corso Vittorio Veneto 73r a Savona, ospiterà il convegno dal titolo “Si scrive acqua, si legge democrazia“, un momento di confronto dedicato al diritto all’acqua come bene comune e al legame tra partecipazione democratica e tutela dei beni pubblici.

L’iniziativa sarà introdotta e moderata da Roberto Melone, rappresentante di Attac Savona e del Comitato Savonese Acqua Bene Comune.

Tra gli interventi in programma, Erica Rodari, del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, interverrà in collegamento sul tema “Il referendum tradito: la lotta continua”, ripercorrendo il significato del voto popolare e le sfide ancora aperte nella gestione del servizio idrico.

Dal territorio di Gaza arriverà invece la testimonianza dell’ingegnere e poeta Alaa Ahmed, collegato da remoto. Il suo intervento sarà intervistato e tradotto dalla scrittrice Cecilia Parodi. Seguirà il contributo di Susanna Bernoldi, attivista in Palestina e rappresentante dell’Associazione Culturale Liguria Palestina, che offrirà una riflessione sul rapporto tra accesso all’acqua, diritti umani e scenari di conflitto.

L’incontro è promosso da una rete di associazioni e realtà del territorio impegnate sui temi della pace, dei beni comuni e della solidarietà internazionale. Al termine del convegno è prevista una cena conviviale presso l’SMS Fornaci; per partecipare è gradita la prenotazione al numero 348 2228314.

L’appuntamento si propone come un’occasione per ricordare il valore del referendum sull’acqua pubblica, riflettere sul suo lascito e rilanciare il dibattito sulla gestione dei beni comuni, intrecciando la dimensione locale con le grandi questioni internazionali legate all’accesso all’acqua e ai diritti fondamentali.

Questo anniversario è dedicato a due simboli di questa lotta:

• Emilio Molinari, scomparso lo scorso anno, che ci ha insegnato come l’acqua sia il paradigma del terzo millennio: senza di essa non c’è futuro.

• Al popolo palestinese, che sta subendo la privazione dell’acqua come arma di una strategia genocida, morendo anche di sete.