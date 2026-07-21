Sfonda i vetri di un’auto con una bottiglia in pieno pomeriggio e scatta la lite con il proprietario: caos in viale Martiri ad Albenga

Albenga. Caos in pieno pomeriggio in viale Martiri della Libertà, ad Albenga. È successo ieri (20 luglio), intorno alle 17, quando una lite tra due persone ha portato al danneggiamento di alcune vetture e a momenti di forte tensione tra i presenti.

Stando al racconto di alcuni testimoni, un ragazzo di origine straniera è uscito da un supermercato della zona con in mano una bottiglia di Sambuca. I motivi del gesto sono ancora da chiarire, anche se la dinamica fa pensare a un regolamento di conti.

Il giovane, infatti, si è diretto con decisione verso un’auto parcheggiata, colpendola con forza con la bottiglia e mandandone in frantumi i vetri. Un impatto violento e un forte rumore, che ha attirato l’attenzione dei passanti, spingendo anche molti commercianti e clienti a uscire dai locali della via (alla nostra redazione sono giunte segnalazioni anche su altre vetture danneggiate, nella stessa via, seppur in maniera minore).

Subito dopo, l’aggressore si è allontanato in direzione mare. Poco più tardi è però sopraggiunto il proprietario del veicolo che, accortosi dei danni, si è messo all’inseguimento del ragazzo, raggiungendolo a poche centinaia di metri di distanza.

A quel punto è scoppiata la lite a colpi di schiaffi, pugni e calci, ripresa anche in un video poi diffuso sui social e diventato rapidamente virale, riportando al centro del dibattito il tema della sicurezza in città.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Albenga per identificare i coinvolti e ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell’episodio.