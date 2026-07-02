Sfalcio dell’erba sulle strade provinciali, parte il modello condiviso tra Provincia di Savona e Comuni: coinvolti 15 enti

Provincia. Sono partite già da diversi giorni, su tutto il comprensorio, le attività di sfalcio dell’erba lungo le strade provinciali, anche da parte delle amministrazioni comunali che, sulla base di convenzioni stipulate prendendo le mosse dagli esiti positivi del protocollo d’intesa “pilota” tra la Provincia di Savona e alcuni Comuni della Val Pennavaire, avviato nell’ultimo anno — in analogia con la pratica già consolidata in Provincia di Imperia — si sono organizzate mediante l’impiego delle soluzioni tecniche ritenute più idonee per la gestione degli interventi lungo le strade provinciali ricadenti nei rispettivi territori e non solo.

L’obiettivo è garantire una gestione sempre più efficace delle attività riconducibili a una delle funzioni principali della Provincia, ossia la manutenzione ordinaria e sistematica della rete viaria.

L’accordo ha già consentito ai Comuni aderenti di gestire autonomamente il servizio, con risultati immediatamente soddisfacenti sia sotto il profilo operativo, grazie a un controllo puntuale e diretto dei punti ritenuti più sensibili, sia in termini di tempistica, permettendo una pianificazione anticipata degli interventi nel corso della stagione estiva e autunnale.

Il modello adottato da ben 15 Comuni prevede l’assegnazione delle risorse in misura proporzionale ai chilometri di viabilità presi in carico.

La finalità condivisa resta quella di assicurare l’assetto più efficiente per lo svolgimento di un’attività che rientra pienamente nelle competenze della Provincia, che l’Ente intende continuare a esercitare direttamente, valorizzando al contempo, per quanto possibile, il coinvolgimento attivo dei singoli Comuni, nello spirito di massima partecipazione.

«Sono soddisfatto per il confronto costruttivo avviato e per l’attività fin qui svolta grazie all’impegno della struttura, con l’auspicio di una sempre più ampia e convinta adesione da parte dei Comuni savonesi, nell’ottica di rafforzare una collaborazione efficace e sinergica tra Enti», dichiara il consigliere provinciale delegato alla viabilità per l’area del ponente, Matteo Mirone.