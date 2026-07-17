Serpente di un metro e mezzo avvistato in via Dante a Borghetto: intervengono servizio veterinario, vigili del fuoco e polizia locale

Borghetto Santo Spirito. E’ lungo ben un metro e mezzo il serpente recuperato questa notte a Borghetto Santo Spirito.

L’animale, un esemplare di Lampropeltis triangulum per fortuna non velenoso, è stato avvistato mentre si aggirava tranquillamente in via Dante.

Notata la sua presenza, alcuni passanti allarmati hanno subito allertato i vigili del fuoco, che sono subito intervenuti supportati dal servizio veterinario dell’Asl2 e della polizia locale.

Dopo essere stato recuperato, l’animale è stato affidato al servizio veterinario, che lo ha attualmente in custodia presso la propria sede al canile municipale di Albenga.