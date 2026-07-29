Serie D, terremoto Celle Varazze: è già finita con Corradi

Ancora prima di iniziare la stagione sportiva 26/27 salta già la prima panchina in Serie D. È quella del Celle Varazze di mister Corradi che, dopo appena un mese dall’ufficialità delle civette, lascia l’incarico a sorpresa da allenatore delle civette. Sembrerebbero dimissioni, domani il club chiarirà la questione con un comunicato.
Ai microfoni di IVG si era detto felice del suo inizio in questa nuova avventura, da capire adesso quali saranno le reali cause della separazione e se non esistono margini di ricomposizione.
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