Serie D, Millesimo. Il ds Marotta: “Ritoccati tutti i reparti. Valutiamo ancora qualche innesto ma osserviamo bene la squadra che abbiamo costruito”

Il Millesimo ha iniziato la preparazione verso lo storico campionato di Serie D. Il gruppo di mister Fabio Macchia lavora con serenità, così come il comparto dirigenziale giallorosso. Paure e riverenza zero, bensì tanta voglia di mettersi alla prova e consapevolezza di quanto costruito nel corso degli anni. E il direttore sportivo Antonio Marotta ha costruito la rosa sempre secondo questi principi.

“Affrontando una categoria superiore abbiamo dovuto apportare alcune modifiche all’organico. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro, anche perché abbiamo scelto ragazzi con grande voglia di rivalsa e di fare bene – ha dichiarato il “Toro” – Tutti i profili che abbiamo cercato erano adatti alla nostra realtà: prima di tutto persone con valori importanti e, naturalmente, buoni giocatori. Abbiamo ritoccato un po’ tutti i reparti, intervenendo in difesa, a centrocampo e in attacco, oltre a inserire giovani di valore che hanno già avuto esperienze in squadre di Eccellenza e che quindi conoscono già il calcio dei grandi“.

Marotta non ha trovato particolari difficoltà nel lavoro di ricerca in una categoria che si estende dai confini regionali: “Ho sfruttato un po’ le conoscenze maturate quando giocavo in Serie D e i contatti con alcuni procuratori, ma abbiamo sempre cercato profili adatti alla nostra società. Pensiamo di aver portato a casa giocatori che possono fare molto bene”.

“Sappiamo che ci aspetta un campionato difficile e di grande qualità. Partiamo con l’obiettivo di fare il nostro percorso: non per ambire ai playoff come negli ultimi anni, ma per conquistare la salvezza il prima possibile“, prosegue.

Per il direttore Marotta il calciomercato dei giallorossi è alle battute finali: “Stiamo valutando ancora un paio di possibili ritocchi, ma vogliamo osservare bene la squadra che abbiamo costruito. Il lavoro svolto nei mesi scorsi ci soddisfa e riteniamo di essere abbastanza a posto, anche se nel mercato non bisogna mai dire mai”.

L’approccio propositivo dei nuovi giocatori alla realtà Millesimo ha fatto molto piacere alla dirigenza: “Sono venuti a vedere da vicino quello che stiamo costruendo, non solo dal punto di vista della prima squadra. Stiamo investendo molto anche nelle strutture, con interventi di ammodernamento e di sistemazione del campo. Hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta e fin dal primo momento ci siamo rapportati in modo chiaro e corretto. Sono stati davvero contenti di scegliere una società come la nostra”.

“Penso che vedere il Millesimo disputare il calcio d’inizio in una categoria importante come la Serie D sarà una grande emozione. Dovremo affrontare questa stagione con entusiasmo, serenità e con tutta la voglia e la determinazione necessarie per fare bene”, conclude.