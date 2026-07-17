Serie D, Mataloni ritrova mister Corradi: ufficiale l’approdo al Celle Varazze

Il comunicato

Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare l’arrivo di Gabriele Mataloni, centrocampista classe 2008, reduce dall’ottima stagione disputata con il Campomorone Sant’Olcese, dove si è messo in grande evidenza sotto la guida di Mister Corradi.

Centrocampista dotato di grande visione di gioco, ottima tecnica e personalità, Gabriele è già stato convocato con la Rappresentativa Nazionale LND Under 19, confermando tutto il suo valore e le sue prospettive di crescita.

Un giovane di grande talento, pronto a mettersi a disposizione dei colori biancoblù con entusiasmo e determinazione.

Benvenuto Gabriele, in bocca al lupo per questa nuova avventura con il Celle Varazze!