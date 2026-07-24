Serie D, il Millesimo si assicura Omar Nenci per la difesa

Il Millesimo aggiunge un altro tassello al reparto arretrato in vista della prima storica stagione in Serie D. Il decimo acquisto dell’estate è Omar Nenci, difensore classe 2004.

Cresciuto nei settori giovanili di Virtus Entella e Sestri Levante, Nenci ha esordito tra i grandi proprio con il club corsaro, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie D e della successiva Poule Scudetto.

Successivamente ha vestito le maglie di Sanremese e Real Acerrana, proseguendo il proprio percorso nel massimo campionato dilettantistico.

Con questo innesto il Millesimo si assicura un difensore giovane ma già abituato alla categoria, pronto a mettere la propria esperienza al servizio della formazione giallorossa.