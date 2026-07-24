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Decimo colpo

Serie D, il Millesimo si assicura Omar Nenci per la difesa

Il classe 2004 arriva dopo le esperienze con Sestri Levante, Sanremese e Real Acerrana

Generico luglio 2026

Il Millesimo aggiunge un altro tassello al reparto arretrato in vista della prima storica stagione in Serie D. Il decimo acquisto dell’estate è Omar Nenci, difensore classe 2004.

Cresciuto nei settori giovanili di Virtus Entella e Sestri Levante, Nenci ha esordito tra i grandi proprio con il club corsaro, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie D e della successiva Poule Scudetto.

Successivamente ha vestito le maglie di Sanremese e Real Acerrana, proseguendo il proprio percorso nel massimo campionato dilettantistico.

Con questo innesto il Millesimo si assicura un difensore giovane ma già abituato alla categoria, pronto a mettere la propria esperienza al servizio della formazione giallorossa.

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