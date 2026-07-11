Serie D, il Millesimo riabbraccia Tommaso Piacenza

Un’altra novità per il mercato del Millesimo, che si appresta a disputare il primo campionato di Serie D della sua storia. Il secondo innesto offensivo dopo Davide Villa è il classe 2007 Tommaso Piacenza. Il calciatore di Cosseria, cresciuto nelle giovanili del Genoa, ha giocato nell’ultima stagione con i colori della Cairese.

Tommaso, Millesimese DOC, ha iniziato a giocare a calcio proprio nel nostro settore giovanile, poi ha continuato il suo percorso tra Vado e Savona prima delle quattro grandi stagioni nel settore giovanile del Genoa. Nella scorsa stagione, invece, ha esordito nel calcio dei grandi, in Serie D con la Cairese. Il commento della società: “Siamo davvero orgogliosi di avere con noi un ragazzo del nostro paese, uno dei 2007 con più grande prospettiva nel panorama savonese. Gli auguriamo un grande in bocca al lupo per la prossima stagione con noi. Bentornato a casa”.