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Ufficiale

Serie D, il Millesimo e il Celle Varazze presentano due nuovi innesti

I giallorossi tirano fuori un nome a sorpresa, prima new entry per le civette dopo le conferme di questa mattina

Generico luglio 2026

Novità per le due squadre savonesi impegnate in Serie D. Il Millesimo annuncia il difensore classe 1990 Mattia Cinquini.

Il comunicato stampa del Millesimo

Arriva in giallorosso Mattia Cinquini, difensore classe 1990. Giocatore di grande esperienza, che ha costruito una carriera straordinaria all’estero con quasi 400 presenze tra i professionisti.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus e nella primavera della Roma.
Il percorso fuori dall’Italia inizia in Svizzera, vestendo le maglie del Biasca e del Lugano, poi a Cipro, dove ha militato nella massima serie con l’Enosis Neon Paralimni e per tre stagioni da protagonista con il Nea Salamis Famagusta. Dopo torna in Svizzera e poi una parentesi nella Serie A di Malta. Gli ultimi anni all’estero li passa nuovamente in Svizzera.
Il commento della società: “Diamo il benvenuto a Mattia. Siamo sicuri che la sua esperienza maturata sui campi internazionali sarà un valore aggiunto per il nostro gruppo. Gli auguriamo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in giallorosso”.

Il comunicato stampa del Celle Varazze

Davide Ghigliotti è ufficialmente un nuovo giocatore biancoblù! Difensore classe 2003, Davide porta con sé un bagaglio di grandissima esperienza nonostante la giovane età, potendo già vantare oltre 100 presenze in Serie D con le maglie di Vado e Lavagnese. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Genoa, si sposa alla perfezione con i principi tattici di Mister Corradi. Tutta la società dà un caloroso benvenuto a Davide.

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