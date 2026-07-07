Serie D, il Millesimo e il Celle Varazze presentano due nuovi innesti

Novità per le due squadre savonesi impegnate in Serie D. Il Millesimo annuncia il difensore classe 1990 Mattia Cinquini.

Arriva in giallorosso Mattia Cinquini, difensore classe 1990. Giocatore di grande esperienza, che ha costruito una carriera straordinaria all’estero con quasi 400 presenze tra i professionisti.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus e nella primavera della Roma.

Il percorso fuori dall’Italia inizia in Svizzera, vestendo le maglie del Biasca e del Lugano, poi a Cipro, dove ha militato nella massima serie con l’Enosis Neon Paralimni e per tre stagioni da protagonista con il Nea Salamis Famagusta. Dopo torna in Svizzera e poi una parentesi nella Serie A di Malta. Gli ultimi anni all’estero li passa nuovamente in Svizzera.