Serie D, il Millesimo e il Celle Varazze presentano due nuovi innesti

Novità per le due squadre savonesi impegnate in Serie D. Il Millesimo annuncia il difensore classe 1990 Mattia Cinquini.
Il comunicato stampa del Millesimo
Arriva in giallorosso Mattia Cinquini, difensore classe 1990. Giocatore di grande esperienza, che ha costruito una carriera straordinaria all’estero con quasi 400 presenze tra i professionisti.
Il comunicato stampa del Celle Varazze
Davide Ghigliotti è ufficialmente un nuovo giocatore biancoblù! Difensore classe 2003, Davide porta con sé un bagaglio di grandissima esperienza nonostante la giovane età, potendo già vantare oltre 100 presenze in Serie D con le maglie di Vado e Lavagnese. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Genoa, si sposa alla perfezione con i principi tattici di Mister Corradi. Tutta la società dà un caloroso benvenuto a Davide.