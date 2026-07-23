Serie D, il Millesimo alza il muro: ufficiale l’arrivo del difensore Stefano Reali

Il Millesimo continua a costruire una rosa all’altezza della sua prima storica stagione in Serie D. Il nono rinforzo dell’estate è Stefano Reali, difensore classe 2003 che va ad arricchire il reparto arretrato della formazione giallorossa.

Nonostante la giovane età, Reali può già vantare un percorso di assoluto livello. Dopo la crescita nei vivai di Milan e Torino, con cui ha completato il cammino fino alla Primavera, ha iniziato molto presto la carriera tra i grandi.

L’esordio tra i professionisti è arrivato con la Virtus Entella in Serie B. Successivamente ha accumulato esperienza in Serie C con le maglie della stessa Entella, del Fiorenzuola e della Pianese. Nelle ultime due stagioni ha invece militato tra Pro Palazzolo e Lavagnese, continuando a trovare continuità e minuti.

Il suo arrivo offre a mister Fabio Macchia una soluzione affidabile per il reparto difensivo. Reali abbina struttura fisica, esperienza e conoscenza della categoria, qualità preziose per affrontare un campionato impegnativo come la Serie D.

Con questa operazione il Millesimo conferma la linea seguita durante il mercato estivo. La società sta infatti affiancando ai giovani di prospettiva giocatori che hanno già alle spalle un importante percorso nel calcio professionistico, con l’obiettivo di affrontare al meglio la storica avventura nel massimo campionato dilettantistico nazionale.