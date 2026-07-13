Serie D: il Celle Varazze annuncia Nesci, Armini, Obando, Atzori e Calcagno

Prosegue il mercato del Celle Varazze che tra il weekend e l’inizio di questa settimana ha annunciato tre novità in vista del prossimo campionato di Serie D. In uscita c’è il difensore Filippo De Benedetti. Piaceva al Savona, ma la Lavagnese sembra molto vicina al difensore ponentino.

In porta, mister Alberto Corradi ritrova l’estremo difensore Filippo Atzori. Sulla fascia, Andrea Nesci torna in Liguria dopo l’esperienza all’Albenga. A centrocampo, arriva Andrea Calcagno, anche lui vecchia conoscenza del tecnico visto che ha giocato in Eccellenza nel Campomorone l’anno scorso. Nel pomeriggio, altro tris di novità: il terzino del 2007 Richard Daniel Pinella Obando dalla Nuova Tor Tre Teste e l’attaccante Yuri Armini (2005) dal Real Monterotondo Scalo,

In precedenza, erano stati confermati Federico Calcagno, Donaggio, Miragliotta e Padovan. Ed erano stati annunciati gli innesti di Ghigliotti, Annaloro e Turone.

Il club presenta con queste parole i nuovi innesti:

Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare l’arrivo del portiere Filippo Atzori, classe 2003, che vestirà i colori biancoblù nella prossima stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Ligorna, Atzori ha proseguito il proprio percorso di crescita maturando un’importante esperienza con il Campomorone Sant’Olcese. Le sue prestazioni hanno confermato qualità e maturità, rendendolo uno dei profili più interessanti del panorama ligure.

Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare l’arrivo di Andrea Nesci, esterno classe 2003, che vestirà i colori biancoblù nella prossima stagione. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Genoa, con cui ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Under 18 e completato il percorso fino alla formazione Primavera, Nesci ha poi maturato importanti esperienze in Serie D con le maglie di Crema, Albenga e Chieri, distinguendosi per continuità di rendimento e affidabilità. Nella scorsa stagione ha vissuto la prima esperienza tra i professionisti con il Bra, in Serie C, trovando subito spazio nelle prime uscite ufficiali prima di essere fermato da un grave infortunio. Dopo un lungo percorso di recupero, è rientrato in campo nella parte finale della stagione ed è ora pronto a ripartire con entusiasmo e determinazione. Terzino destro ed esterno di fascia, Andrea è un giocatore dinamico, dotato di grande corsa, intensità e spirito di sacrificio, qualità che metterà al servizio della squadra.

Il Celle Varazze è lieto di annunciare l’arrivo di Andrea Calcagno, difensore proveniente dal Campomorone Sant’Olcese, pronto a iniziare una nuova avventura in maglia biancoblù. Giocatore affidabile, grintoso e dotato di grande spirito di sacrificio, Calcagno arriva con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, portando solidità, personalità e determinazione al servizio della squadra. Qualità umane e ambizione saranno le basi per affrontare insieme una stagione ricca di sfide, con l’obiettivo di continuare a crescere e difendere con orgoglio i colori del Celle Varazze.

Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare l’arrivo di Richard Daniel Pinella Obando, terzino classe 2007, proveniente dalla Nuova Tor Tre Teste. Giocatore rapido, tecnico e imprevedibile nell’uno contro uno, Richard è un profilo giovane e di prospettiva, pronto a mettere talento, entusiasmo e determinazione al servizio dei colori biancoblù.