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Ufficiale

Serie D, Celle Varazze: Savio Amirante è il nuovo allenatore

L'ex tecnico di Baiardo e Little Club James alla guida delle civette

Generico luglio 2026

IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare che Savio Amirante è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Tecnico preparato, Mister Amirante approda in biancoblù con entusiasmo, competenza e la volontà di mettere le proprie qualità al servizio del progetto societario.

La società rivolge a Savio il più caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni, certa che, insieme allo staff, ai giocatori e a tutto l’ambiente biancoblù, saprà affrontare con determinazione e ambizione le sfide che attendono il Celle Varazze.

Benvenuto, Mister!

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