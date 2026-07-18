Serie C, Vado: mister Pastorino ritrova Luca Dellepiane

Il Vado annuncia l’arrivo di Luca Dellepiane, difensore classe 2002 reduce dall’esperienza con la maglia del Ligorna, nel girone A di Serie D.

Originario di Genova, ha collezionato ben 147 presenze in Serie D, disputando quattro stagioni consecutive con il Ligorna. Nell’ultima annata, sotto la guida di mister Pastorino, è stato un punto fermo del club genovese, mettendo insieme ben 34 presenze, arricchite da 3 gol e 4 assist.

Difensore moderno di piede destro, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, è in grado di ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia, terzino e anche centrale. Si tratta della prima esperienza in Serie C.