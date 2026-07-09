Serie C, Vado: confermati due terzi della difesa, ma capitan Bondioli lascia i rossoblù

Le prime mosse del Vado sono state molto logiche. Mister Matteo Pastorino imposterà la difesa a 3 nel ritiro di Sauze d’Oulx e potrà farlo con un reparto già collaudato. Infatti, oltre al portiere Andrea Bellocci, ci saranno anche i due colossi della retroguardia: Mirko Saltarelli e Federico Gulinelli.

Non si completa però il poker di conferme auspicato dal ds Paolo Mancuso: non rimarrà in rossoblù l’ormai ex capitano Andrea Bondioli. L’Aquila è la nuova squadra del difensore lombardo. Rimane quindi in Serie D nonostante il Vado avesse provato a trattenerlo.

Ma mister Matteo Pastorino potrebbe “consolarsi” con un suo uomo di fiducia. Nei radar dei rossoblù è entrato il “quinto” Luca Dellepiane: uno dei giocatori cresciuti di più nel Ligorna targato Pastorino, in grado di fornire corsa e giocate di qualità sulla corsia. Si tratta di un classe 2002 di piede sinistra.

Intanto, oltre a Raffini anche l’altro attaccante Alfiero saluta i rossoblù per seguire mister Marco Sesia all’Alessandria.