Serie C, Vado. Altro giro, altro colpo: ufficiale dal Sassuolo il trequartista Kevin Bruno

Il Vado cala un altro colpo e porta in rossoblù Kevin Bruno. Il trequartista classe 2005 arriva in prestito dal Sassuolo dopo l’ultima stagione trascorsa al Crotone.

Con la formazione calabrese ha disputato il campionato di Serie C, collezionando 13 presenze e mettendo a segno un gol. Numeri che confermano la crescita di un giovane già abituato a confrontarsi con il calcio professionistico.

Bruno è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, dove ha completato tutto il percorso fino alla Primavera. Con i neroverdi ha conquistato lo Scudetto di categoria nella stagione 2023/24. Nella stagione successiva ha ricevuto anche diverse convocazioni con la prima squadra in Serie B.

Mancino naturale, ama partire da trequartista ma può giocare anche sugli esterni. Dribbling, velocità e qualità nell’uno contro uno sono le caratteristiche che lo hanno fatto emergere negli ultimi anni.

Per il Vado si tratta di un innesto che aggiunge talento e imprevedibilità al reparto offensivo. Per Kevin Bruno, invece, è una nuova occasione per continuare il proprio percorso di crescita e ritagliarsi un ruolo importante con la maglia rossoblù.