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L'annuncio

Serie C, ufficiale: il Vado è nel Girone B, ecco le avversarie. Spicca il derby ligure contro lo Spezia

I rossoblù affronteranno diverse squadre blasonate. Domani, giovedì 30 luglio, saranno svelati i calendari ufficiali

Generico luglio 2026

Vado Ligure. Da pochi istanti è arrivata l’ufficialità da parte della Lega Pro che, attraverso i propri canali social, ha reso nota la composizione di tutti e tre i gironi. Per domani, giovedì 30 luglio, è invece atteso l’annuncio dei calendari ufficiali di Serie C.

Tante avversarie blasonate per i rossoblù. Su tutte spicca il derby ligure con lo Spezia, appena retrocesso dalla Serie B. Ma poi Pescara, Livorno, Perugia, Ravenna, Reggiana e molte altre piazze storiche.

Come seconda squadra di una società di Serie A ci sarà l’Atalanta U23. E poi un’altra curiosità: il Vado affronterà l’Ostiamare, la società presieduta dall’attuale mister del Genoa Daniele De Rossi.

Le avversarie del Vado nella prossima Serie C

Atalanta U23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Guidonia Montecelio, Gubbio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vis Pesaro.

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