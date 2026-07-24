Serie C, il Vado ufficializza Diego Tampieri

Il Vado aggiunge un altro tassello al proprio reparto offensivo. Il club rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio di Diego Tampieri, esterno classe 2006 proveniente dal Sassuolo.
Cresciuto nel vivaio del Cesena, nell’ultima stagione ha giocato con la Primavera neroverde, collezionando 22 presenze e proseguendo il proprio percorso di crescita in un settore giovanile di alto livello.
Tampieri può ricoprire più ruoli tra fascia e centrocampo. La sua duttilità rappresenta un’arma in più per lo staff tecnico. Per il giovane romagnolo sarà una grande sfida, con l’obiettivo di mettersi in mostra in maglia rossoblù.
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