Serie C, il Vado si rinforza con Andrea Sala e Giorgio Lionetti

Meno di una settimana al 18 luglio quando il Vado partirà per il ritiro di Sauze d’Oulx dove svolgerà il ritiro in preparazione al campionato di Serie C. Il direttore sportivo Paolo Mancuso è al lavoro per completare la rosa di mister Matteo Pastorino.

Mancano i dettagli per due operazione. La prima riguarda la porta. Vicinissimo l’approdo in rossoblù del portiere Andrea Sala, classe 1993 proveniente dalla Pro Patria. L’anno scorso ha collezionato tredici presenze in Serie C. In carriera, anche 31 gettoni in Serie B.

A centrocampo, mister Matteo Pastorino dovrebbe ritrovare Giorgio Lionetti, con cui aveva condiviso l’esperienza al Ligorna nella stagione 24/25. L’anno scorso ha giocato in Serie C con il Bra scendendo in campo 36 volte e mettendo a segno 5 reti.

Nei giorni scorsi, avevamo reso conto del possibile arrivo al Vado dell’ex Bari e Livorno Zaccaria Hamlili. Anche per lui potrebbe a ore arrivare l’ufficialità.