Serie C, il Vado annuncia Giorgio Lionetti per il centrocampo

Vado Ligure. Primo arrivo big per il Vado in vista della prossima Serie C: i rossoblù annunciano Giorgio Lionetti, centrocampista arrivato dal Bra e con tante esperienze tra C e D.
Il comunicato
Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare il primo nuovo arrivo della stagione 2026/27: si tratta di Giorgio Lionetti, centrocampista classe 1998 reduce dall’esperienza in Serie C con la maglia del Bra, nella quale ha collezionato 32 presenze e 5 gol.
Calabrese, originario di Melito di Porto Salvo, Giorgio è un centrocampista duttile e dinamico, in grado di ricoprire più posizioni.
Cresce nelle giovanili del Catanzaro; in seguito, tra Serie C e D, colleziona quasi 200 presenze, vestendo le maglie di Potenza, Virtus Verona, Juve Stabia, Rimini, Lucchese, Ponte San Pietro, RG Ticino, Castanese, Lavagnese, Ligorna e Bra.
Benvenuto a Vado, Giorgio.