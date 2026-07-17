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Serie C, il Vado annuncia Giorgio Lionetti per il centrocampo

Arriva dal Bra e ha vissuto diverse esperienze tra Serie C e D: ecco il primo colpo rossoblù

Generico luglio 2026

Vado Ligure. Primo arrivo big per il Vado in vista della prossima Serie C: i rossoblù annunciano Giorgio Lionetti, centrocampista arrivato dal Bra e con tante esperienze tra C e D.

Il comunicato

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare il primo nuovo arrivo della stagione 2026/27: si tratta di Giorgio Lionetti, centrocampista classe 1998 reduce dall’esperienza in Serie C con la maglia del Bra, nella quale ha collezionato 32 presenze e 5 gol.

Calabrese, originario di Melito di Porto Salvo, Giorgio è un centrocampista duttile e dinamico, in grado di ricoprire più posizioni.

Cresce nelle giovanili del Catanzaro; in seguito, tra Serie C e D, colleziona quasi 200 presenze, vestendo le maglie di Potenza, Virtus Verona, Juve Stabia, Rimini, Lucchese, Ponte San Pietro, RG Ticino, Castanese, Lavagnese, Ligorna e Bra.

Benvenuto a Vado, Giorgio.

 

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