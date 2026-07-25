Serie C, colpaccio Vado: preso Maiko Candiano, è reunion con Mancuso

Il Vado ha annunciato un altro importante colpo di mercato: l’arrivo di Maiko Candiano, centrocampista classe 1992 reduce dall’esperienza con la maglia del Siracusa, con la quale ha collezionato 68 presenze nelle ultime due stagioni tra Serie C e D.

Nato in Germania, ad Offenbach, Maiko cresce nel settore giovanile del Siena e successivamente si costruisce un’importante carriera tra Serie C e D, vestendo le maglie di Borgo a Buggiano, Leonfortese, Marsala, Akragas, Sicula Leonzio, Gela, Folgore Caratese, Pianese, Licata, Sestri Levante e Siracusa.

In carriera ha raccolto più di 400 presenze, arricchite da 57 gol e 40 assist. è un centrocampista in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo: mediano, mezz’ala e trequartista.

Nella nuova avventura con i colori rossoblù ritrova il direttore sportivo Paolo Mancuso con il quale aveva centrato la promozione in Serie C e la vittoria della Poule Scudetto nella stagione 2022/2023 con la maglia del Sestri Levante.