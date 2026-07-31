Serie C, buona la prima per il Vado: battuta 1-0 la Juventus Next Gen

Terminato il ritiro a Sauze D’Oulx, il Vado ha disputato la prima amichevole stagionale nel centro sportivo della Juventus, dove ha affrontato la squadra Next Gen. I rossoblù si sono imposti 1-0 con un goal a inizio secondo tempo del nuovo acquisto Lischetti: riceve sulla destra, entra in area e calcia con forza di destro infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali.
Il tabellino e di seguito la cronaca tratta dal sito della Juventus
Marcatori: 5′ st Lischetti (V).
Juventus Next Gen: Fuscaldo (1′ st Huli), Macca (17′ st Rizzo), Amaradio (1′ st Owusu), Savio (17′ st Verde), Pagnucco (17′ st Merola), Guerra (cap) (1′ st Elimoghale), Brugarello (17′ st Vallana), Bamballi (17′ st Leone), Mazur (17′ st Tiozzo), Konate (17′ st Reynaud), Montero (17′ st Grelaud). A disposizione: Cat Berro. Allenatore: Massimo Brambilla.
Vado: Sala (33′ pt Bellocci, 17′ st Calvani), Lazzarini (17′ st Delle Piane), Saiani (1′ st Tampieri), Di Munno (17′ st Gulinelli, 31′ st Bussaglia), Saltarelli (1′ st Costantino), Delle Piane (1′ st Tiana), De Rinaldis (1′ st Rosa), Lionetti (27′ st De Rinaldis), Simonetta (1′ st Lischetti), Vita (cap) (20′ st Simonetta, 43′ st Agostino), Gulinelli (1′ st Malanca) A disposizione: / Allenatore: Matteo Pastorino.
Cronaca
L’avvio di gara vede il Vado partire con maggiore intraprendenza nei primi minuti, ma la Juventus Next Gen prende presto il controllo del possesso, gestendo il pallone senza però riuscire a trovare sbocchi negli ultimi metri.
Le occasioni da rete latitano per gran parte della prima frazione. L’unico vero squillo arriva al 44′, quando Macca trova una bella verticalizzazione per Amaradio: l’attaccante controlla e conclude, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire il portiere avversario. Si va così al riposo sullo 0-0.
La squadra bianconera rientra dagli spogliatoi con un altro atteggiamento e sfiora subito il vantaggio. Dopo appena due minuti Pagnucco serve Elimoghale, che appoggia per Konate: il destro del numero bianconero trova però la splendida risposta di Bellocci, che devia in calcio d’angolo. Poco dopo è ancora Konate a rendersi pericoloso, ma da pochi passi non riesce a inquadrare la porta.
Nel momento migliore della Juventus Next Gen, al 50′, arriva il vantaggio del Vado: Lischetti riceve sulla destra, entra in area e lascia partire un potente destro che si insacca sotto l’incrocio dei pali, senza possibilità di intervento per Huli.
Il Vado va vicino al raddoppio al 503′, quando Vita recupera un pallone sulla sinistra, rientra sul destro e centra in pieno la traversa. Risponde a metà ripresa la Next Gen con una traversa colpita da Tiozzo al 67′, con un preciso destro a giro nato da un ottimo controllo e assist di Merola.
Nel finale la Juventus continua a spingere. Leone si costruisce una buona occasione personale, ma la sua conclusione viene respinta, mentre Merola è protagonista di due ottime iniziative: prima approfitta di un’incertezza del portiere servendo Elimoghale, che non riesce a concludere, poi controlla un lungo lancio di Owusu, protegge il pallone in area e cerca ancora Elimoghale, anticipato all’ultimo istante dalla difesa.
In pieno recupero è invece Huli a evitare il raddoppio del Vado con un riflesso decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Malanca.
Termina così 1-0 per il Vado un test che, nonostante il risultato, ha visto la Juventus Next Gen costruire diverse opportunità: prossimo appuntamento per i bianconeri martedì prossimo, 4 agosto, contro l’Alessandria al Moccagatata alle ore 18.