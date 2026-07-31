Serie C, buona la prima per il Vado: battuta 1-0 la Juventus Next Gen

Terminato il ritiro a Sauze D’Oulx, il Vado ha disputato la prima amichevole stagionale nel centro sportivo della Juventus, dove ha affrontato la squadra Next Gen. I rossoblù si sono imposti 1-0 con un goal a inizio secondo tempo del nuovo acquisto Lischetti: riceve sulla destra, entra in area e calcia con forza di destro infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Il tabellino e di seguito la cronaca tratta dal sito della Juventus

Marcatori: 5′ st Lischetti (V).

Juventus Next Gen: Fuscaldo (1′ st Huli), Macca (17′ st Rizzo), Amaradio (1′ st Owusu), Savio (17′ st Verde), Pagnucco (17′ st Merola), Guerra (cap) (1′ st Elimoghale), Brugarello (17′ st Vallana), Bamballi (17′ st Leone), Mazur (17′ st Tiozzo), Konate (17′ st Reynaud), Montero (17′ st Grelaud). A disposizione: Cat Berro. Allenatore: Massimo Brambilla.