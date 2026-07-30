Serie C 2026/2027: il calendario del Vado, subito sfida all’Atalanta

Ufficializzato il calendario del Girone B della Serie C in cui è stato inserito il neopromosso Vado. Tante sfide affascinanti contro piazze che hanno disputato anche la Serie A. I rossoblù di mister Pastorino iniziano in casa contro l’Atalanta Under 23. Match che si disputerà come tutte le gare tra le mura amiche al Sivori di Sestri Levante. Tra le partite più attese, il derby ligure contro lo Spezia al Picco. Non dovranno attendere molto i rossoblù visto che la sfida agli aquilotti sarà il 15 novembre.

Il calendario del Vado

23/8: Vado – Atalanta (rit 3/1)

30/8: Pianese – Vado (rit 10/1)

6/9: Reggina – Vado (rit 17/1)

13/9: Vado – Campobasso (rit 24/1)

16/9: Livorno – Vado (rit 31/1)

20/9: Vado – Pescara (rit 7/2)

27/9: Torres – Vado (rit 10/2)

4/10: Vado – Forlì (rit 14/2)

11/10: Perugia – Vado (rit 21/2)

18/10: Vado – Sanbenedettese (rit 28/2)

25/10: Ostiamare – Vado (rit 3/3)

1/11: Vado – Grosseto (rit 7/3)

8/11: Vado – Ravenna (rit 14/3)

15/11: Spezia – Vado (rit 21/3)

22/11: Vado – Latina (27/3)

29/11: Gubbio – Vado (4/4)

6/12: Vado – Guidonia Montecelio (11/4)

13/12: Vis Pesaro – Vado (18/4)

20/12: Vado – Pineto (25/4)