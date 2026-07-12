Sergio Castellitto protagonista del premio “Alassio Cinema”

Ad Alassio, una serata all’insegna del grande cinema italiano ha animato ieri, sabato 11 luglio, Piazza Partigiani, dove un pubblico numeroso è intervenuto ad accogliere Sergio Castellitto, al quale è stato conferito il premio “Alassio Cinema”, riconoscimento assegnato nell’ambito del Festival Ligyes 2026, promosso dal Comune di Alassio e organizzato tramite la società partecipata Gesco con il patrocinio di Regione Liguria.

La cerimonia di conferimento del premio a Sergio Castellitto si è svolta sul palco di Piazza Partigiani alla presenza del sindaco di Alassio Marco Melgrati, della presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla e di Angela Berrino, in rappresentanza della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio: un momento particolarmente significativo è stato, infatti, oltre al Premio, anche la firma della piastrella a lui dedicata, che presto sarà collocata sul Muretto di Alassio, simbolo della città e luogo che dal 1953 raccoglie le firme dei personaggi più celebri italiani e stranieri. Presenti all’evento anche i membri dell’Amministrazione comunale di Alassio, il consigliere regionale e capogruppo di maggioranza del Comune di Alassio Rocco Invernizzi e il vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova Nicholas Gandolfo.

A guidare la serata è stato Christian Floris, coordinatore e conduttore di Ligyes, che ha dialogato con Castellitto accompagnando il pubblico in un affascinante percorso tra vita professionale e personale, attraverso ricordi, aneddoti e momenti emblematici di una delle figure più autorevoli del cinema nazionale.

L’intervista ha restituito il ritratto di un artista capace di unire l’eccezionale talento testimoniato dai numerosi premi ricevuti nel corso della sua lunga carriera, a sensibilità e profondità umana. Un dialogo intenso che ha permesso di conoscere da vicino non soltanto il grande interprete, ma anche l’uomo, con uno sguardo dedicato anche al sodalizio personale e artistico con la celebre scrittrice e sceneggiatrice Margaret Mazzantini, moglie e preziosa compagna di viaggio nella vita e nella creatività.

Il prossimo appuntamento con il Festival Ligyes è per domani, lunedì 13 luglio, con il Premio Alassio Musica, in programma alle ore 21.30 in Piazza Partigiani. Giunto alla sua terza edizione, il riconoscimento celebra i protagonisti e le eccellenze della musica italiana e quest’anno sarà conferito a Enrico Ruggeri, cantautore e artista tra i più rappresentativi della scena musicale italiana, protagonista di una carriera ricca di successi.

Il premio è curato da Stefano Senardi, produttore discografico e direttore artistico di eccezionale esperienza. Ad aprire la serata del Premio Alassio Musica sarà il giovane cantautore Mazzariello, considerato una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena cantautorale italiana, il quale realizzerà proprio in questi giorni tra Alassio e Sanremo il videoclip del suo nuovo progetto musicale, frutto del premio messo a disposizione da LIGYES – Giovani Talenti Territorio e realizzato con la supervisione di Genova Liguria Film Commission.